Esce di casa e si perde: il cagnolino Zuly ritrovato grazie al segnale gps del microchip Fondamentale il microchip per ritrovare Zuly, che si era perso a Sessa Aurunca, nel Casertano: ritrovato dai carabinieri, è stato riaffidato alla famiglia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era perso da tre giorni nel Casertano, ma per fortuna, grazie al segnale di gps trasmesso dal microchip, è stato ritrovato e salvato dai carabinieri: protagonista della vicenda è Zuly, un cagnolino che un anno fa fu ritrovato sul ciglio della strada a Sessa Aurunca, nella frazione Marzuli, e salvato da una famiglia di passaggio. Il meticcio, taglia media, era praticamente un cucciolo quando venne ritrovato e adottato. La donna che aveva deciso di accudirlo, così come le due figlie, al povero cane si erano subito affezionate fin da quando lo avevano accolto in casa: ma questo idillio si era interrotto alcuni giorni fa, quando Zuly, così era stato chiamato il trovatello, era uscito di casa e si era perso.

Nel panico, la donna ha chiamato subito i carabinieri, fornendo loro il più importante degli indizi: il numero di microchip. Grazie a quest'ultimo (obbligatorio, sebbene molti preferiscano ancora oggi non farlo), oltre che alle foto del cane, i carabinieri in poco tempo hanno rintracciato il segnale di gps: Zuly si era perso in un appezzamento di terreno in località Tuoro, sempre a Sessa Aurunca, a quasi quattro chilometri da casa sua. Recuperato assieme al personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, il meticcio è stato portato in clinica, curato e quindi restituito alla famiglia. Grande la gioia della donna e delle sue due figli, che si sono affezionate fin dal loro primo "avvistamento", ancora cucciolo, sul ciglio della strada un anno fa. Prima di tornare a casa, la donna si è concessa anche uno scatto con i carabinieri e con Zuly nei boschi dove è stata ritrovata.