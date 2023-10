Esce dall’ospedale dopo una visita e si schianta con l’auto nel parcheggio: Angelo Lanna muore a 42 anni Angelo Lanna, 42 anni, era appena uscito dal Pineta Grande, quando si è schiantato contro la rotatoria del parcheggio: aperta un’indagine, sequestrata la salma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era appena uscito dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno per degli accertamenti, quando si è schiantato con l'auto contro la rotatoria del parcheggio: è morto così Angelo Lanna, 42 anni, originario di Grazzanise, in provincia di Caserta. Sul suo decesso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha già disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Non è chiara l'esatta dinamica dell'incidente: l'uomo potrebbe aver avuto un malore improvviso, oppure perdere il controllo dell'automobile per altre cause. Nessuna pista è esclusa dagli inquirenti, che stanno indagando in tutte le direzioni.

Secondo quanto accertato finora, l'uomo era in clinica per alcuni accertamenti: poi, una volta dimesso dal nosocomio casertano, era risalito in macchina per tornare a casa. A questo punto, non è ancora chiaro come, è finito con l'automobile contro la rotatoria del parcheggio. Inutili i soccorsi immediati da parte degli stessi sanitari della clinica Pineta Grande: l'uomo era già morto. La famiglia ha immediatamente sporto denuncia: la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha quindi aperto un fascicolo e disposto gli esami autoptici sul corpo del 42enne.

La salma, sotto sequestro, si trova ora all'istituto di Medicina Legale di Caserta, in attesa delle nomine dei periti. Quando la notizia del suo decesso si è diffusa, in tanti hanno iniziato a ricordarlo sui canali social.

Tra questi l'Olimpique Grazzanise, squadra del Casertano dove giova il figlio Manuel, che in una nota ha commentano: