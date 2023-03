“Ero andata a fare la spesa”: con l’auto in divieto di sosta blocca per un’ora gli autobus a Napoli La proprietaria dell’automobile, che ha bloccato per circa un’ora diversi autobus di linea a Miano, è stata multata e denunciata dalla Polizia Municipale partenopea.

A cura di Valerio Papadia

Traffico impazzito a Napoli. Negli ultimi giorni non è una novità, purtroppo, vista la presenza di numerosi cantieri, ma il motivo per cui ieri, venerdì 10 marzo, per circa un'ora il traffico è rimasto paralizzato tra via Miano e via Janfolla, periferia Nord della città, non ha niente a che vedere con i lavori: a bloccare la circolazione è stata un'automobile in divieto di sosta, parcheggiata alla bell'e meglio da una donna, che si è poi giustificata dicendo che stava facendo la spesa.

Autobus bloccati, passeggeri costretti a scendere

Ecco quanto è accaduto ieri. Una pattuglia dell'Unità Operativa Scampia della Polizia Municipale di Napoli è intervenuta, come detto, all'incrocio tra via Miano e via Janfolla, dove era stata segnalata la presenza di un'auto in divieto di sosta, la cui posizione sulla sede stradale bloccava la manovra di diversi autobus di linea che, in quel momento, si trovavano a transitare di lì. I mezzi del trasporto pubblico coinvolti, visto che il disagio si è protratto per circa un'ora, sono stati costretti a far scendere i passeggeri che si trovavano a bordo.

La donna è stata multata e denunciata

I vigili urbani hanno così richiesto l'intervento di un carro attrezzi, che ha provveduto a rimuovere l'auto in divieto di sosta, ripristinando così il normale deflusso del traffico automobilistico. Soltanto molto tempo dopo la rimozione, negli uffici della Polizia Municipale di Scampia si è presentata una donna, proprietaria della vettura, che si è giustificata con gli agenti, riferendo di aver lasciato l'auto in sosta vietata solo il tempo necessario a fare la spesa nei negozi della zona. La donna è stata multata e denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per interruzione di servizio pubblico.