“Era vicino una rete, piangeva”: così Gennaro è stato trovato da un carabiniere e un volontario A Nerano gioia per il ritrovamento del piccolo Gennaro, sparito da casa a soli 3 anni. Il carabiniere che lo ha ritrovato: “Abbiamo sentito il pianto”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tanta commozione a Nerano, frazione di Massa Lubrense, dopo il ritrovamento del piccolo Gennaro, il bimbo di soli tre anni scomparso nella mattinata di oggi e ritrovato dopo cinque ore. Tutta la comunità ha partecipato alle ricerche, in una cosa contro il tempo prima che facesse buio. E alla fine ce l'hanno fatta: il carabiniere Salvatore Mercurio e un giovane del posto, Fabrizio Mellino, sono stati i due che hanno ritrovato il piccolo, stanco, in lacrime e disidratato.

Il piccolo ritrovato da un carabiniere e un volontario

"Abbiamo trovato il bambino vicino una rete, piangeva", ha spiegato Salvatore Mercurio, il carabiniere che assieme ad un volontario ha trovato il piccolo, "lo abbiamo preso in braccio e portato dai genitori. Le sue condizioni erano buone, era molto scosso. Sicuramente anche disidrato, perché le ore passate erano molte". Felice anche Fabrizio Mellino, uno dei giovani del posto che si sono impegnati volontariamente nelle ricerche: "Un colpo di fortuna, lo abbiamo trovato prima che facesse sera, in un paio d'ore sarebbe diventato tutto più complicato. Meglio così", hanno spiegato ai microfoni del TgR Campania.

L'allarme della madre attorno alle 10

Tutto era iniziato questa mattina, quando attorno alle 10 la madre del bambino ha dato l'allarme: il piccolo era scomparso. Dalle immagini di videosorveglianza in zona, si era subito visto che il piccolo si era allontanato da solo, volontariamente, approfittando che la madre dormisse: ha aperto la porta di casa ed era uscito, smarrendosi. Immediate le ricerche, che hanno impiegato diverse ore: alla fine, il bimbo è stato trovato in un sentiero non troppo distante dall'abitazione dei genitori. Il carabiniere e il volontario hanno sentito piangere e sono riuscito a trovarlo, aggrappato ad una rete, riportandolo così ai genitori.