Entrano nella scuola media e sparano in aria: paura a Pomigliano d'Arco Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda: da quanto si apprende, due persone avrebbero scavalcato il cancello della scuola ed esploso un colpo di pistola.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata odierna, mercoledì 10 gennaio, a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: un colpo di pistola è stato esploso nell'istituto scolastico Matilde Serao 2, scuola media della città vesuviana. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito, in maniera sommaria per il momento, quanto accaduto: da quanto si apprende, due persone avrebbero questa mattina scavalcato il cancello dell'istituto e esploso un colpo di pistola in aria, per poi darsi alla fuga.

Dal sopralluogo effettuato dai militari dell'Arma, il colpo esploso è risultato poi essere a salve. Le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e per individuare i responsabili sono affidate ai carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco e a quelli della compagnia di Castello di Cisterna.