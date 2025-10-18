Entrano in casa di un’anziana con problemi psichici per deriderla: 4 giovani denunciati, 3 sono minorenni

È accaduto a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli, dove quattro giovanissimi, di cui tre minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata.

Una storia che racconta di una violenza psicologica ai danni di una persona fragile quella che arriva da San Paolo Bel Sito, piccola cittadina della provincia di Napoli, dove quattro giovanissimi, di cui tre ancora minorenni, hanno violato il domicilio di un'anziana del posto, con evidenti problemi psichici, soltanto per deriderla. La vicenda, resa nota soltanto adesso, risale allo scorso 5 settembre, quando i ragazzi, dopo aver scavalcato la recinzione dell'abitazione dell'anziana, l'hanno insultata e derisa, lanciando poi anche pietre e oggetti contro la casa.

L'anziana è stata ricoverata in ospedale in stato di agitazione

L'incursione dei quattro ragazzi nella sua abitazione ha generato nell'anziana donna un forte stato di agitazione, tale da richiedere l'intervento sul posto dei sanitari del 118 e il successivo ricovero in ospedale per la donna. La vicenda ha fatto presto il giro della cittadina – che conta circa 3mila abitanti – ed è arrivata anche alle orecchie dei carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le opportune indagini, grazie alle quali sono riusciti a ricostruire la dinamica del raid e ad identificare i quattro giovanissimi: si tratta di un 19enne e di tre minori tra i 15 e i 17 anni, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio aggravata.