video suggerito

Entrano in casa di un disabile, lo spintonano e lo rapinano: arrestati due uomini nel Napoletano I due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato: la rapina, ai danni di una persona disabile, è stata commessa nello scorso mese di aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo sei mesi, nella mattinata di oggi gli agenti del commissariato di Torre del Greco della Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato due uomini che, nello scorso mese di aprile, si sono introdotti in casa di un disabile, minacciandolo, aggredendolo e rapinandolo; i due soggetti sono indagati di rapina ed estorsioni aggravate, reati commessi in concorso tra loro.

Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di Torre del Greco, hanno permesso di accertare che lo scorso aprile, con uno stratagemma, i due indagati si sono introdotti in casa di una persona disabile, che in quel momento si trovava in compagnia di un amico: i due hanno offeso le due vittime, assumendo un atteggiamento intimidatorio al fine di costringerle a versare loro periodicamente una somma di denaro.

Mentre una delle due vittime rifiutava categoricamente di cedere alle richieste estorsive, l'altra consegnava ai malviventi il denaro. Non paghi, i due indagati, approfittando della disabilità del padrone di casa, lo hanno spintonato, rubandogli il portafogli contenente 200 euro; quando l'uomo ha preso il cellulare per allertare le forze dell'ordine, inoltre, i due glielo hanno strappato dalle mani, per poi darsi alla fuga.

Leggi anche Rientrati a casa i due sposi scomparsi a pochi giorni dalle nozze a Frattamaggiore

L'attività investigativa della Polizia di Stato, corroborata anche da intercettazioni, ha permesso di pervenire all'identità dei due malviventi che, in data odierna, dopo le formalità di rito, sono stati associati al carcere napoletano di Poggioreale.