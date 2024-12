Banda del buco scoperta nel Napoletano: entrano in banca dalle fogne e sequestrano clienti e dipendenti Banda del buco scoperta nella provincia di Napoli: i malviventi hanno fatto irruzione dalle fogne in una banca di Grumo Nevano, sequestrando clienti e dipendenti per due ore e portando via 160mila euro; due sono stati fermati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

I malviventi sequestrano clienti e dipendenti durante la rapina

Banda del buco in aziona nel Napoletano: avevano scavato dei tunnel nella rete fognaria e, da lì, lo scorso 19 luglio, avevano fatto irruzione in una banca di Grumo Nevano, nella provincia di Napoli e, dopo aver sequestrato clienti e dipendenti, erano riusciti a rubare 160mila euro, oltre al contenuto di quasi tutte le cassette di sicurezza. Quasi sei mesi più tardi, i carabinieri della compagnia di Caivano hanno sottoposto a fermo due persone, indiziate unitamente ad altri complici, ancora in via di identificazione, della rapina aggravata con sequestro di persona: per loro si sono aperte le porte del carcere, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Il tunnel scavato dai rapinatori nelle fogne

I malviventi avevano affittato un locale di fianco alla banca per scavare i tunnel

Dalle investigazioni dei militari dell'Arma è stato possibile individuare il cosiddetto palo della rapina che, stando a quanto emerso, nei mesi precedenti al raid in banca avrebbe affittato un locale di fianco all'istituto di credito per far sì che i lavori di scavo dei tunnel nella rete fognaria procedessero senza intoppi.

Clienti e dipendenti sequestrati per due ore

Così i malviventi, quasi indisturbati, sono riusciti a scavare un tunnel nel sottosuolo, grazie al quale sono poi riusciti a praticare un buco nella parete della banca, utilizzato per fare irruzione nel locale. Una volta dentro, sotto la minaccia delle armi, i rapinatori hanno sequestrato 8 clienti e 11 dipendenti per circa due ore, durante le quali hanno arraffato 160mila euro in contanti e il contenuto di quasi tutte le cassette di sicurezza, che non è ancora stato quantificato.