Entra in casa di una donna e tenta di rapinarla minacciandola con un coltello: arrestato Un uomo di 32 anni è accusato di tentata rapina: è entrato in casa di una donna a Napoli e ha provato a rapinarla minacciandola con un coltello.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è introdotto a casa di una donna, l'ha minacciata con un coltello e poi ha provato a rapinarla: è quanto accaduto in pieno centro storico a Napoli. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno arrestato il presunto responsabile. La donna, fortunatamente, non avrebbe riportato alcuna ferita. Di certo, è stata trovata in stato di choc.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 6 agosto. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio quando è stato richiesto il loro intervento in vicoletto II Santa Maria a Cancello: era stata infatti appena segnalata una rapina. Appena arrivati, sono saliti nell'abitazione e hanno trovato due uomini e una donna.

L'uomo ha minacciato la donna con un coltello

Uno dei due uomini ha raccontato che poco prima l'altro era entrato nell'appartamento della compagna e aveva tentato di rapinarlo: per farlo avrebbe minacciato la vittima con un coltello. La donna era però riuscita a scappare. In quello stesso momento è arrivato il compagno, il quale ha deciso di inseguire l'aggressore riuscendo poi a fermarlo.

È stato arrestato e accusato di tentata rapina

Sono stati quindi allertati gli agenti di polizia. Questi ultimi, una volta sentita tutta la storia, hanno portato l'uomo di 32 anni in Questura e sequestrato il coltello. Dagli approfondimenti è emerso che il presunto responsabile aveva giù diversi precedenti di polizia. Per il 32enne sono quindi scattate le manette: adesso dovrà rispondere di tentata rapina. Adesso è in carcere dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.