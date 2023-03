Entra in casa dell’ex e dei figli mentre dormono per incendiare la stufa a gas: voleva far esplodere tutto Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sant’Anastasia, nella provincia di Napoli, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali semplici e aggravate, percosse, tentato omicidio aggravato e tentato incendio doloso.

A cura di Valerio Papadia

Si è introdotto, di notte, nella casa in cui vivevano l'ex moglie e i loro figli; ha poi dato fuoco ad alcuni vestiti e li ha poggiati sulla stufa alimentata da una bombola di gas, con l'intenzione di far saltare tutto in aria. A Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli, un uomo di 51 anni è stato dai carabinieri della locale stazione – che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere – con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali semplici e aggravate, percosse, tentato omicidio aggravato e tentato incendio doloso. Per il 51enne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.

I militari dell'Arma – coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola – hanno avviato le indagini dopo che l'ex moglie del 51enne, i figli e altri famigliari hanno presentato diverse denunce nei suoi confronti: tanti i comportamenti intimidatori, vessatori e violenti raccontati dalle vittime agli inquirenti, comportamenti poi culminati con un tentato omicidio.

Il 51enne voleva far esplodere la casa con l'ex moglie e i figli dentro

A Sant'Anastasia, di notte, il 51enne è riuscito a introdursi di soppiatto nell'abitazione in cui, in quel momento, stavano dormendo l'ex moglie, i loro figli e altri parenti. Ha quindi incendiato alcuni vestiti, poggiandoli sulla stufa a gas che si trovava in casa: la sua intenzione era quella di far esplodere la bombola. Le fiamme e il fumo hanno svegliato l'ex moglie e i figli, che sono riuscite fortunatamente a mettersi in salvo e ad allertare i soccorsi prima che si potesse compiere una strage.