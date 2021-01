Emergenza gelo a Napoli, l’allarme dell’acquedotto: “Coprite i contatori o possono scoppiare”

Emergenza gelo a Napoli. Con l’arrivo del freddo dalla Russia questo weekend, con il termometro che scenderà sotto lo zero e nevicate in tutta la Campania, arriva anche l’allarme dell’Abc, l’azienda dell’acquedotto di Napoli di proprietà del Comune: “Vanno protetti i contatori dell’acqua esterni isolandoli o rischiano di scoppiare. Lasciare un dito d’acqua aperto la notte per non far saltare i tubi”.