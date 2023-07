Emergenza caldo in Campania, il sindacato degli operai: “Fermate i cantieri nelle ore di calura” Massimo Sannino (CFS): “I cantieri AV Napoli-Bari hanno già aderito all’iniziativa. Speriamo anche altri aderiscano”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

"Bisogna fermare i cantieri edili durante le ore più calde della giornata. Stiamo assistendo a fortissime ondate di calore che mettono a rischio la salute degli operai sul posto di lavoro". A lanciare l'appello è Massimo Sannino, vicepresidente del CFS di Napoli e Caserta, il Centro Formazione e Sicurezza, ente paritetico dell'edilizia napoletana che sintetizza volontà dell'Ance Napoli, l'associazione dei costruttori edili, e dei sindacati edili Fillea Cgil, Filca Cisl eFeneal Uil.

Sannino (CFS): "Nelle ore calde stop cantieri"

Una proposta analoga era già arrivata negli scorsi giorni per i lavoratori dei campi agricoli, per interrompere il lavoro nelle ore più calde della giornata. La richiesta alla Regione Campania, in quel caso, a tutela dei braccianti, era arrivata dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Campania. Adesso, una richiesta simile viene fatta per i cantieri edili, anche alla luce delle allerte meteo per emergenza caldo emanate dalla protezione civile. In Campania l'allerta gialla per ondate di calore terminerà mercoledì 19 luglio alle ore 14,00, salvo proroghe.

Per quanto riguarda i rappresentanti degli operai edili, Massimo Sannino (CFS) spiega a Fanpage.it:

"In questi giorni stiamo avendo ondate di calore molto forti in Campania, con punte oltre i 40 gradi centigradi e tassi di umidità fortissimi, come da bollettini di allerta anche della Protezione Civile regionale. Il CFS ha avviato una campagna per questa settimana per chiedere di rimodellare il turno lavorativo degli operai. L'obiettivo è evitare l’esposizione dei lavoratori nelle ore troppo calde della giornata, durante le quali lavorare sotto il sole può mettere a rischio seriamente la salute".

"I cantieri AV Napoli-Bari hanno già aderito"

"Abbiamo avuto risposte positive già da uno dei cantieri più grandi della Campania – prosegue Sannino – quello dei cantieri dell’alta velocità Napoli Bari e stiamo cercando di fare estendere questo sistema su tutte le grandi opere, sensibilizzando anche i gestori dei piccoli cantieri affinché applichino una rimodulazione dell’orario di lavoro così come previsto dal contratto integrativo di Napoli e Caserta. Ci auguriamo che sempre più imprenditori edili aderiscano a questa iniziativa a tutela della salute dei lavoratori".