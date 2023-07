Stop al lavoro nei campi nelle ore più calde: la richiesta dei sindacati alla Regione Campania I sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Campania, in una lettera indirizzata al governatore Vincenzo De Luca, hanno chiesto che i braccianti non lavorino nei campi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Valerio Papadia

Interrompere il lavoro nei campi per i braccianti nelle ore più calde della giornata. Questa la richiesta dei sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Campania all'amministrazione regionale. Bruno Ferraro, Igor Prata ed Emilio Saggese, rispettivamente segretari generali delle tre sigle sindacali, hanno avanzato la richiesta in una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"L'aumento repentino delle temperature e le ondate di calore sono sempre più frequenti ed hanno conseguenze importanti non soltanto per la salute dell'ambiente ma anche per quella dei lavoratori. Indubbiamente, la prevenzione è la chiave per combattere gli impatti, ma oltre a ciò, occorre agire per i settori maggiormente esposti come l'agricoltura, bloccando il lavoro nelle ore di punta e regolando gli orari di lavoro. A tal fine, riteniamo che un provvedimento regionale, rappresenti attualmente un atto di civiltà nei confronti di migliaia di lavoratrici e lavoratori" si legge nella lettera.

I segretari dei tre sindacati concludono: "Sicuri della vostra sensibilità in materia, ci auguriamo che quanto prima la Giunta regionale possa adottare un provvedimento, senza lasciare alle singole aziende la scelta o meno di salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dalle conseguenze delle ondate di calore che già causano malori e incidenti mortali sul lavoro".