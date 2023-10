Caos Real Aversa Calcio, Emanuele Filiberto di Savoia lascia. Poi la smentita: “Non è vero” In un comunicato della Casa Reale Holding, società di Filiberto, si diceva conclusa l’esperienza con il Real Aversa. Poi la smentita del diretto interessato.

A cura di Valerio Papadia

Caos nel Real Aversa, squadra di calcio della città del Casertano che milita in Serie D, di proprietà di Emanuele Filiberto. In una nota, firmata dalla Casa Reale Holding del principe Savoia, si comunicava che l'esperienza del principe di Casa Savoia con la squadra aversana poteva ritenersi conclusa, a seguito di una dura contestazione dei tifosi arrivata dopo l'ultima sconfitta, subita per 4 a 1 contro la Puteolana.

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 ottobre, è arrivata però la smentita proprio dal diretto interessato, Emanuele Filiberto, che in un comunicato ha ribadito la sua volontà non soltanto di proseguire con il progetto del Real Aversa, ma di mettere in campo anche nuovi investimenti. Ecco cosa ha scritto il principe:

È d'obbligo da parte mia precisare che le dichiarazioni postate ieri sulla pagina Facebook del Real Aversa non sono le mie né tantomeno di nessuno dei soci della Casa Reale holding. La società Real Aversa nella persona del dott. Lorenzo Ragosta, in qualità di amministratore unico, ha reputato opportuno fare quelle dichiarazioni alla luce dei fatti accaduti ieri

E ancora:

A nome della Casa Reale Holding comunico che siamo pronti a proseguire nel nostro progetto calcistico ad Aversa, impegnandomi personalmente a far riconsiderare la proposta

Il comunicato con il quale si comunicava la cessione del Real Aversa

Questa, invece, la nota apparsa ieri nella quale si comunicava l'intenzione di Emanuele Filiberto di concludere l'esperienza con il Real Aversa: