Elezioni Salerno, chi c’è nel nuovo consiglio comunale: tutti i consiglieri eletti Salerno ha un nuovo consiglio comunale che sarà guidato dal riconfermato sindaco di centrosinistra Vincenzo Napoli. Sono 22 i seggi conquistati dalla maggioranza, mentre 10 sono andati all’opposizione, di cui 5 a Elisabetta Barone e alcune sue liste, altri 5 a Michele Sarno e alcune sue liste e 1 a Antonio Cammarota.

Con lo scrutinio di tutte le 152 sezioni, Salerno ha un nuovo consiglio comunale. I neo eletti a Palazzo di Città, sede che ospita il consiglio comunale, saranno guidati da Vincenzo Napoli, sindaco uscente del centrosinistra, che è riuscito ad ottenere una riconferma al primo turno con il 57.39% dei voti validi. Sono 22 i seggi conquistati dalla maggioranza e quindi dalle liste della coalizione di centro sinistra, che hanno superato così la soglia del 62%, conquistando il premio di maggioranza. I 10 seggi dell'opposizione, invece, saranno suddivisi tra Elisabetta Barone, Michele Sarno, Antonio Cammarota, oltre che con il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Udc-Liberal Socialisti e la lista Prima Salerno.

Risultati elezioni Salerno, gli eletti nelle liste di Napoli

Le liste della coalizione di centrosinistra, quindi, hanno ottenuto ben 22 seggi. Di questi, 7 sono andati ai Progressisti per Salerno, 5 a Campania Libera, 3 alla lista Salerno per i Giovani, altri 3 alla lista del Partito Socialista Italiano, 2 seggi a Popolari e Moderati, 1 a Salerno con Voi e 1 a PER le Persone e la Comunità.

Progressisti per Salerno

Dario Loffredo

Antonio Fiore

Rocco Galdi

Angelo Caramanno

Vittoria Cosentino

Mimmo De Maio

Sorrentino Luca

Campania Libera

Paky Memoli

Alessandro Ferrara

Felice Santoro

Pasquale Criscito

Antonio Carbonaro

Salerno per i Giovani

Paola De Roberto

Horace Di Carlo

Fabio Polverino

Partito Socialista Italiano

Massimiliano Natella

Gennaro Avella

Filomeno Di Popolo

Popolari e Moderati

Gaetana Falcone

Giuseppe Zitarosa

Salerno con Voi

Tea Luigia Siano

PER le Persone e la Comunità

Giuseppe Gallozzi

Risultati elezioni Salerno, gli eletti nelle liste di Barone

Dei 10 seggi che andranno all'opposizione, 5 andranno alla coalizione a sostegno della candidata sindaca Elisabetta Barone. In particolare, 2 seggi andranno al Movimento 5 Stelle e 1 alla lista Oltre, 1 a Barone appunto.

Movimento 5 Stelle

Catello Lambiase

Claudia Pecoraro

Barone Sindaco Oltre

Donato Pessolano

Corrado Naddeo

Gli eletti nelle liste di Sarno

Anche la coalizione a sostegno del candidato sindaco sconfitto Michele Sarno ha ottenuto 5 seggi. Di questi, oltre al seggio assegnato allo stesso Sarno, 2 sono andati a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia e 1 alla lista Prima Salerno.

Fratelli d'Italia

Mimmo Ventura

Forza Italia-Udc-Liberal Socialisti

Roberto Celano

Prima Salerno

Dante Santoro

Gli eletti nelle liste di Cammarota

Niente seggi per le liste a sostegno del candidato sconfitto Antonio Cammarota. L'ex aspirante sindaco, infatti, è stato l'unico ad ottenere un seggio.