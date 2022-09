Elezioni politiche, i candidati eletti in Campania nei listini proporzionali alla Camera e al Senato In Campania nei collegi plurinominali 9 deputati vanno al M5S. Il Pd elegge 4 deputati, FdI 4, Fi 3, Azione-Iv di Calenda 2, Verdi-Si 1 e Lega 1.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alle elezioni politiche 2022 alla Campania spettano 24 deputati e 7 senatori eletti nei collegi plurinominali con i listini e con il sistema proporzionale, mentre i restanti sono eletti nei collegi uninominali col sistema maggioritario. Al termine dello spoglio, nei collegi plurinominali 9 deputati vanno al M5S, che con gli altri 7 eletti negli uninominali arriva a un totale di 16 deputati ed è il primo partito in Campania per parlamentari eletti alla Camera. Il Pd elegge 4 deputati, FdI 4, Fi 3, Azione-Iv di Calenda 2, Verdi-Si 1 e Lega 1.

Gli eletti in Campania alla Camera nei collegi plurinominali

In base alla legge elettorale del Rosatellum i candidati possono essere eletti anche in più di un collegio e possono scegliere in quale essere eletti. In questo caso, nel collegio scartato viene eletto il consigliere successivo nel listino bloccato.

Fatta questa premessa, al collegio plurinominale 01 e 02 del Campania 1 il centrodestra elegge 4 deputati, due vanno a FdI e 2 a FI. Fratelli d'Italia vede eletta due volte Marta Schifone, eletta anche nel Campania 2. Quindi insieme a lei dovrebbero essere eletti Edmondo Cirielli, Michele Schiano di Visconti, Luca Scancariello e Marco Cerreto.

Forza Italia vede scattare tre volte Antonio Tajani. In questo caso gli eletti dovrebbero essere Annarita Patriarca, Tullio Ferrante e forse Teresa Formisano.

Il M5S prende 6 deputati: Raffaele Bruno, Alessandro Caramiello, Giuseppe Conte, Sergio Costa, Carmela Di Lauro, Gilda Sportiello. In questo caso, però, sia Costa che Di Lauro sono già eletti all'uninominale. Il seggio dovrebbe scattare, allora, per Marianna Ricciardi e forse per Carmela Auriemma e Giuseppe Buonpane. Mentre nel Campania 2 sono eletti Enrica Alifano, Michele Gubitosa, Agostino Santillo.

Il Pd elegge 4 deputati: Marco Sarracino e Roberto Speranza nel Campania 1, Piero De Luca e Stefano Graziano nel Campania 2.

Azione-Italia Viva di Calenda in Campania 1 elegge Ettore Rosato, in Campania 2 Mara Carfagna.

L'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana elegge Franco Mari nel Campania 2.

La Lega elegge Gianpiero Zinzi.

Gli eletti in Campania al Senato nei collegi plurinominali

Al Senato il M5S elegge 4 senatori: Vincenza Aloisio, Maria Domenica Castellone, Luigi Nave, Stefano Patuanelli. Castellone e Patuanelli già eletti in altri collegi potrebbero però lasciare a Anna Bilotti e Francesco Castiello.

Il Pd 2: Susanna Camusso e Dario Franceschini

FdI 2: Marcello Pera e Giovanna Petrenga, ma quest'ultima eletta nell'uninominale a Caserta, dovrebbe lasciare a Sergio Rastrelli.

Fi uno: Silvio Berlusconi

Azione-Iv con Calenda uno: Matteo Renzi

La Lega uno: Gianluca Cantalamessa.

In consiglio regionale nuovi ingressi

Per effetto dell'elezione in parlamento dei consiglieri regionali della Campania, nell'assise entreranno nuovi consiglieri: i leghisti Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro dovrebbero essere sostituiti da Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti. Al posto di Annarita Patriarca (FI) dovrebbe entrare Francesco Cascone. Mentre Michele Schiano di Visconti (FdI) dovrebbe essere sostituito da Cosimo Amente.