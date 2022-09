Francesco Emilio Borrelli eletto alla Camera dopo il ricalcolo del Viminale Francesco Emilio Borrelli entra alla Camera: la ripartizione su base nazionale dei cosiddeti “resti” ha fatto scattare il seggio per il consigliere regionale dei Verdi, ieri inizialmente escluso dall’elenco degli eletti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesco Emilio Borrelli è stato eletto alla Camera dei Deputati. A distanza di 24 ore, dunque, il Viminale ha corretto la precedente indicazione, che metteva Borrelli tra i non eletti. Assieme a lui, sono "rientrati" anche altri tre parlamentari (tra cui Umberto Bossi, a sua volta escluso inizialmente). Borrelli, che attualmente è consigliere regionale di Europa Verde in Campania, entra dunque alla Camera nel plurinominale con Alleanza-Verdi-Sinistra. Il cambiamento è dovuto alla ripartizione, su base nazionale, dei cosiddetti "resti", che ha portato Borrelli a conquistare il seggio nella circoscrizione Campania 1-P02, dove era anche capolista.

Cosa sono i "resti"

Se nei collegi uninominali vince semplicemente il candidato che prende più voti, nei collegi plurinominali i calcoli sono più complessi. In primis, la lista o la coalizione deve superare la soglia di sbarramento del 3%; a quel punto, si determina un quoziente elettorale, ottenuto dividendo il totale dei voti ottenute dalle liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate, per il numero di seggi da assegnare.

A questo punto, si divide ulteriormente la cifra elettorale di una coalizione o di una lista non collegata per il quoziente elettorale: il risultato (tolti i decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla lista o coalizione presa in considerazione. Ed è qui che entrano in gioco i "resti" delle divisioni: i seggi che devono ancora essere assegnati, vengono attribuiti a coalizioni o liste che abbiano i "resti" maggiori, in ordine crescente. Nelle coalizioni, i seggi vengono così distribuiti fra le liste collegate che abbiano superato le soglie di sbarramento.