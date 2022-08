Napoli, il consigliere di Fratelli d’Italia ironizza sull’Olocausto: “Col Pd in tv Schindler’s List e Anna Frank”

Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano e anche a Napoli la campagna elettorale comincia ad accendersi. Sta facendo discutere un post pubblicato su Facebook, sabato 13 agosto 2022, del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giorgio Longobardi, nel quale si ironizza sull'Olocausto degli Ebrei. "Per scongiurare il pericolo “fascismo” – scrive il consigliere comunale – e combattere la destra brutta e cattiva, il programma sensazionale del PD e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H 24 i seguenti film" e cita diverse pellicole, come Schindler's List, capolavoro di Steven Spielberg del 1993 con Liam Neeson, vincitore di 7 premi Oscar, e il Diario di Anna Frank. A corredo, poi, viene pubblicata una foto con i loghi di diverse emittenti televisive, come le reti Rai e Mediaset.

Ecco cosa scrive sul suo profilo Facebook il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giorgio Longobardi, nel post pubblicato sul suo profilo Facebook sabato 13 agosto 2022:

Tra i commenti al post qualcuno scrive: «Io sono nato nel 71 e quindi l'Olocausto non l'ho visto come non ho visto lo sbarco sulla Luna». Mentre in un altro commento si legge: «Trasmettessero pure tutti gli omicidi, milioni, dei rossi, cinesi e sovietici».

Il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi era già stato coinvolto nelle polemiche per i calendari di Benito Mussolini e del regime fascista esposti negli uffici del consiglio comunale di via Verdi, in una stanza a disposizione del consigliere, che nell'assise cittadina è capogruppo di Fratelli d'Italia. Caso emerso a ridosso dei festeggiamenti della Festa della Liberazione il 25 aprile scorso. Calendari poi fatti rimuovere dal presidente del consiglio comunale, Enza Amato, e dal sindaco Gaetano Manfredi, e tolti personalmente dallo stesso Longobardi non appena appresa la notizia.

In quell'occasione, Longobardi, contattato da Fanpage.it, si giustificò così:

"Io non sapevo che in quella stanza c'erano quelle immagini, non so chi le abbia affisse, posso solo immaginare che si tratti di qualche vecchio dipendente del gruppo consiliare precedente andato in pensione. Però, vede. a me non ha fatto né caldo e né freddo, perché io non vengo da una cultura politica propriamente di destra, sono più moderato, di centro destra, ma più del centro.

Quei calendari per me non significano chissà cosa, io non sono né pro e né contro, posso capire che per chi è contro balzano agli occhi. Io forse li avrò pure visti, ma avrò pensato che erano calendari storici, come può essere uno dell'Unione Sovietica o degli Stati Uniti, inoltre ho visto che sono di anni precedenti.