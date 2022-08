“Il Pd per vincere proietta film su Shoah”: dopo la polemica Longobardi dice che non era ironia sull’Olocausto La replica del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giorgio Longobardi, dopo un post su Olocausto, Pd e campagna elettorale.

Travolto dalle polemiche dopo il suo post su Facebook che tirava in ballo il Partito Democratico e una presunta propaganda elettorale a mezzo Rai sull'Olocausto, Giorgio Longobardi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ribatte stizzito e annuncia «azioni legali».

Questi i fatti: l'esponente del partito di Giorgia Meloni aveva scritto su Facebook un post fra l'ironico e sarcastico:

Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il pericolo "fascismo" e combattere la destra brutta e cattiva il programma sensazionale del PD e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H 24 i seguenti film. Lunedì: SCHINDLER'S LIST;

Martedì: IL DIARIO DI ANNA FRANK;

Mercoledì: IL PIANISTA;

Giovedì; LA VITA È BELLA;

Venerdì: STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI;

Sabato: IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE;

Domenica: LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA Il tutto intervallato da approfondimenti e testimonianze da parte dei sopravvissuti all'Olocausto».

Stamane un articolo di Fanpage.it che riportava la vicenda ha scatenato la dura controreplica di molte persone, indignate, sui social network. E Longobardi per scongiurare prese di posizione del suo partito corre ai ripari: «Non ho mai ironizzato sulla tragedia dell'Olocausto, come con maestria pre elettorale vorrebbero in queste ore far credere alcuni organi di informazione», afferma.

Poi continua: