Elezioni Comunali Santa Maria Capua Vetere 2021: tutti i candidati e le liste Santa Maria Capua Vetere andrà alle urne il 3 e il 4 ottobre 2021 per eleggere un nuovo sindaco. Sono tre i candidati e 17 le liste tra cui gli elettori potranno scegliere. A sfidarsi, oltre al sindaco uscente, Antonio Mirra, candidato del centrosinistra, ci sono Maria Gabriella Santillo, aspirante sindaca del centrodestra e Raffaele Aveta, candidato civico.

A cura di Federica Grieco

Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 vedranno alle urne anche i cittadini di Santa Maria Capua Vetere. Un Comune che conta più di 15mila abitanti e che, per questo, finirebbe al ballottaggio, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, nel caso in cui, al primo turno, nessuno dei candidati riuscisse a conquistare la maggioranza assoluta dei voti. Inoltre, i Comuni con più di 15mila abitanti ammettono la pratica del voto disgiunto: si potrà quindi tracciare un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. Essendo poi Santa Maria Capua Vetere un Comune con più di 5mila abitanti, gli elettori potranno esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale. Per rendere valida la seconda preferenza, però, sarà necessario rispettare la parità di genere.

Corrono per la poltrona di primo cittadino tre candidati sindaci. Tra questi, Antonio Mirra, sindaco uscente e avvocato, che tenterà di ottenere un secondo mandato. Candidato del centrosinistra, Mirra può contare sull'appoggio di sette liste. A sfidarlo, Maria Gabriella Santillo, candidata per il centrodestra, che scende in campo con cinque liste, e Raffaele Aveta, candidato civico, che ha anch'egli in sostegno cinque liste.

Antonio Mirra

Tutti i candidati della lista Partito Democratico

Francesco Rosario Di Nardo

Daniela Buscetto

Isabella Addonisio

Ada Burchi

Pasquale Ciarmiello

Maria Grazia De Martino

Lorenzo Ferillo

Francesco Fiore

Claudio Grillo

Rita Iorio

Carmen Izzo

Antonia Larocca

Federica Maisto

Diego Mautone

Gianluca Merola

Francesca Munno

Eremigio Musone

Arcangelo Papale

Angela Pellegrino

Gabriella Pugliese

Giuseppe Russo

Sharon Scarfó

Fiorella Verona

Benedetta Verrillo

Tutti i candidati della lista Mirra 2021 Per Santa Maria Capua Vetere

Balletta Andrea

Cantelli Rachele

Carrillo Carmen

Cipullo Pasquale

Feola Danilo

De Iasio Edda

Fumante Davide

Di Rienzo Enrico

Casino Giuseppe

Masciandaro Roberta

Palombi Vanna

Palmieri Pasquale

Limardi Virginia

Pigrini Domenico

Fiano Federica

Seghizzi Gianluca

Simonelli Luigi

Simeone Giuseppe

Viggiano Francesco

Sigari Virginia

Sticco Pasquale

Menditto Azzurra

Ferriero Mariagrazia

Zito Maria

Tutti i candidati della lista Area Popolare

Giuseppe Barbato

Amedeo Blasi

Simmaco Busico

Antonio Cecere

Daiana Cecere

Rosa Cipullo

Michelina Costanzo

Paolo De Riso

Caterina Di Giovanni

Alberto Di Lorenzo

Giuseppe Di Monaco

Gennaro Ienco

Alessandro Maffei

Bernardino Mastroianni

Noemi Meola

Biagio Mingione

Virgilio Monaco

Antonio Motta

Maria Munno

Alessandra Pugliese

Luisana Santonastaso

Fabiana Sirigu

Giovanna Volpe

Claudio Ventriglia

Tutti i candidati della lista Leoni d'Italia

Cardella Claudia

Caserta Francesco

Chiappiniello Maurizio

Cosenza Carmine

Costantino Antonio

Crispino Martina

De Felice Antonio

De Luca Dario

Esposito Giuseppe

Fisio Michele

Galeno Matilde

Galeone Vincenzo

Gaudiano Giuseppe

Gravante Biagio

Laudani Carmelina

Mellucci Anna

Natale Filomena

Olivo Valentina

Pasquire Massimo

Sergio Massimo

Speciale Luigi

Troiano Michele

Tutti i candidati della lista Moderati

Baldassarre Agostino

Buonpane Vincenzo

Capitelli Gerardo

Carillo Concetta

Contestabile Raffaele

De Lucia Fabio

Ferriero Anna Maria

Fiordelis Carla

Galluccio Donatelli Sistina Laura

Merola Michele

Montesano Pasquale

Napolitano Giuseppina

Pugliese Gustavo

Raucci Maria Carmela

Rauso Daniela

Rengone Daniela

Rienzo Rosanna

Rossi Emilia

Russo Amelia

Russo Rosario

Santillo Micaela

Sicilia Carmela

Toth Noemi Villani

Virgilio Antonio

Tutti i candidati della lista Noi Campani

Francesco Petrella

Ciro Laurenza

Luigi Zaza

Giuseppe Avenia

Gianluca Martone

Giuseppe De Lucia

Alessandro Parillo

Fabio Coppola

Raffaele Cecere

Domenico Enzo Spina

Pasquale Nacca

Andrea Mascali

Marilena Angelini

Daniela Basso

Carmen Fraschini

Carmen Aveta

Anna Comunale

Clementina Striano

Assunta D Massa

Giovanna Crispino

Maddalena la Cioppa Daria Tufariello

Giovanna Maiello

Agostina Talento

Tutti i candidati della lista Socialisti e Riformisti

Margherita Amodio

Carlo Amoroso

Limerino Bustina

Aldo Capitelli

Federica Cecere

Domenico Cinotti

Angelina Cuccaro

Gaetano Di Monaco

Pasquale Feola

Maria Francesca Foniciello

Fiorentino La Greca

Alessandra Maccariello

Giuseppe Napolitano

Stefania Nardella

Pasquale Papale

Rinaldo Riccio

Nino Rodovero

Carlo Russo

Filippo Santoro

Anna Sepolvere

Maria Pia Sperino

Giovanni Sorrino

Martino Valiante

Pasquale Zacchia

Maria Gabriella Santillo

Tutti i candidati della lista Adesso

Arturo Bolognese

Maria Aimone

Filomena Merola

Fabrizio Salvatore Orlando

Salvatore Mastroianni

Mario Belardo

Francesco Bianco

Cristina Carrera

Angela Cipullo

Annibale Coppola

Roberta Santopietro

Emma de Pascale

Sara Ferraro

Stefania Gagliardi

Sarah Ienco

Franco Madonna

Giovanni Nicodemo

Giovanni Orsi

Ermanno Palumbo

Ciro Ragucci

Rosa Rucco

Luigi Scarpellini

Carmine Vazza

Anna Vinciguerra

Tutti i candidati della lista Fratelli d'Italia

Anna Andreozzi

Anna Diglio

Francesco Cristillo

Rosa Santillo

Angela Ricciardi

Vincenzo Della Valle

Costantino Cantelli

Marianna Caporano

Simmaco Merola

Pietro Carrillo

Amelia Valletta

Vincenzo Addoniusio

Sabatino Smimma

Angeloina D’Addio

Vincenza De Falco

Andreano Biasin

Assunta Di Laura

Donatella Scarfgone

Raffaele Galluccio

Arturo Vitello

Antonio Colandrea

Rosario Graziano

Luigi Parti

Vito Giuseppe Tanzi

Tutti i candidati della lista Salviamo SMCV

Anna Del Prete

Jolanda Gigliotti

Giovanni Marotta

Emanuele Sessa

Giovanni Liotto

Edoardo Notariale

Marco Fiorillo

Gennaro Marchesano

Marco Petrosino

Vincenzo Pagano

Giuseppe De Tullo

Sabato Trocchia

Giovanni Sagliocco

Antonino Galasso

Barbara Conte

Margherita Di Puorto

Annunziata Ruotolo

Rocco Veltre

Domenico Russo

Teresa Venditto

Michele Merola

Rosalia Ventre

Rosa Marrazzo

Luigi Spatafora

Tutti i candidati della lista Forza Italia

Maria Franca Barbato

Antonella Catalogna

Alfonso Correggia

Alessandra De Crescenzo

Costanzo Della Rocca

Antonietta De Gennaro

Carlo Falace

Francesco Falcone

Domenico Germano

Daniel Gonzalez

Marco Loi

Antonio Manna

Giuliana Mazza

Paolo Mauriello

Fabio Mercorio

Teresa Picciano

Luca Posillipo

Assunta Raucci

Paolo Ricciardo

Daniele Ricciardi

Francesco Russo

Luigi Santacroce

Carmen Santillo

Carmine Spina

Tutti i candidati di È ora di cambiare SMCV

Campanile Victoria Georgeta

Daniele Caporaso

Valeria Carino

Mario Dazzetti

Mariana De Luca

Ivan Pablo Della Monica Barbera

Vittorio De Paola

Luigi Di Gennaro

Alessandro Di Lauro

Domenico Di Monda

Sergio Fraenza

Giuseppe Fragola

Assuntina Franco

Maria Lavino

Giammarco Marciano

Gianluca Nocerino

Angelo Purgato

Luigi Romito

Ida Salemme

Fabio Simeone

Giuseppe Tartaglione

Sebastiano Vaiano

Stefania Iannucci

Valentina Merola

Raffaele Aveta

Tutti i candidati della lista Liberi per Santa Maria Capua Vetere

Giovanni Di Costanzo

Stefania Viscardo

Lucrezia Femiano

Giuseppe Sapio

Ornella Falché

Attilio Checchia

Francesca Melluso

Gaetano Rauso

Francesco Natale

Giovanna Santoro

Antonio Giuseppino

Errico Talento

Angela Pascarella

Claudio Diglio

Maria Schiano

Silvana Salzano

Marcello Ciarmiello

Maria Pia Di Donato

Maria Immacolata Saldamarco

Antonio Stellato

Mario Merola

Fabio Di Felice

Soufia Moussaid (detta Sofia)

Gianfranco Corvino

Tutti i candidati del Partito Animalista

Andrea Adinolfi

Emanuele Amato

Consiglia Ciano

Elena Comune

Enrico Comune

Anna Corsale

Antonio Costantino

Antonietta D’Angelo

Teresa De Gennaro

Teresa De Riso

Paola Di Lorenzo

Guido Frizzato

Italia Fusco

Ottavio Mario La Cioppa

Annamaria Marino

Marco Merola

Loredana Monaco

Carmine Munno

Salvatore Natale

Angelo Nespoli

Pietro Petrarolo

Annarita Picciano

Anna Piccirillo

Maria Cristina Picciuolo

Tutti i candidati della lista Europa Verde-Movimento Civico

Cecilia Pia Abbagnano

Luigi Maria Arzillo

Giovanni Bevilacqua

Ignazio Caramella

Maria Clemente

Italo Crisileo

Serena Marika Damiano

Agostino De Cicco

Roberto Finelli

Salvatore Fraschini

Silvana Fusco

Isabella Gravante

Nadia Panettieri

Anna Parziale

Debora Principio

Antonio Sardo

Michele Sautariello

Luigi Soletti

Emanuela Varone

Francesco Vavuso

Domenico Venosi

Michele Tartaglione

Tutti i candidati della lista Sud per l'Italia

Aniello Amoroso

Mario Bosfa

Florindo Cavuoto

Paola Cecere

Stefania Cecere

Vittorio Cesaro

Aurelio Heriberto Clemente

Augusto D’Ambrosio

Raffaele D’Amelio

Fabio Di Mauro

Giovanni Di Meo

Angela Femiano

Vincenzo Leone

Maria Puca

Giovanni Russo

Teresa Russo

Andreana Tesone

Massimiliano Saldamarco

Tutti i candidati della lista Movimento 5 Stelle

Angelo Alfano

Daniele Augimeri

Giuseppina Castaldo

Silvia Cauli

Antonio Conforto

Carmelina D’Antonio

Massimiliano De Blasio

Lorenzo De Pascale

Paolo Del Forno

Marilena Di Benedetto

Flavio Doria

Gianna Ienco

Umberto Mercurio

Daniela Merola

Gennaro Natale

Giuseppe Pascale

Vittoria Pasquariello

Attilio Rispoli

Luigi Simeone

Danilo Talento

Nicola Tremamunno

Anna Ventrone

Michele Bamundo