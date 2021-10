Elezioni Comunali Napoli 2021, i consiglieri più votati in tutte le liste Un nuovo consiglio comunale a trazione Pd-M5S. Comincia a prendere forma la nuova assemblea cittadina con i 40 aspiranti consiglieri che hanno fatto incetta di voti. Alla coalizione di Gaetano Manfredi dovrebbero andare 28 seggi, ai quali si aggiungerebbe quello del sindaco per un totale di 29. Altri 12 seggi sarebbero da dividere tra le opposizioni, tra le compagini a sostegno di Catello Maresca (8), Antonio Bassolino (2) e Alessandra Clemente (2).

A cura di Pierluigi Frattasi

I consiglieri più votati

A spogli non ancora conclusi, attorno alla mezzanotte, con 647 sezioni scrutinate su 884, sfiorano le 3mila preferenze i consiglieri Pd Gennaro Acampora ed Enza Amato, tallonati dai consiglieri uscenti democrat Salvatore Madonna (2663) e Aniello Esposito (2081), con Sergio D’Angelo in Napoli Solidale (2.170) e Nino Simeone 1787. Ottimo il piazzamento di Anna Maria Maisto, compagna del consigliere comunale uscente Gabriele Mundo, con 1670 voti. Mentre tra i più votati nel centrodestra figurano i forzisti Domenico Brescia (2590) e Salvatore Guangi (2184).

I possibili eletti nel Pd

Nella ripartizione dei seggi, quindi, al Pd potrebbero andare 7 consiglieri. Tra i più votati, come detto, figurano Gennaro Acampora 2944, Vincenza Amato 2829, Salvatore Madonna 2663, Aniello Esposito 2081, Mariagrazia Vitelli 1913, Pasquale Esposito 1753, Tommaso Nugnes 1351 e Pasquale Farinelli 1185.

M5S

Il Movimento 5 Stelle potrebbe incassare 5 seggi. Tra i consiglieri più votati figurano l’ex assessore allo Sport della giunta De Magistris, Ciro Borriello 833, l’ex consigliera per lo sportello Difendi la Città Flavia Sorrentino 675, Salvatore Flocco 632, Fiorella Saggese 549, l’ex assessora di De Magistris Francesca Menna 499, e Demetrio Gennaro Paipais 498.

Lista Manfredi Sindaco

Alla lista Manfredi Sindaco potrebbero andare 4 seggi. Tra i più votati Walter Savarese 1608, Luigi Musto 1185, Gennaro Esposito 871, Fulvio Fucito 852, Sergio Colella 825.

Azzurri Noi Sud Napoli Viva

Affollata la lista Azzurri Noi Sud Napoli Viva, dove potrebbero scattare due seggi. In pole position c’è l’avvocato Anna Maria Maisto 1670, compagna dell’ex consigliere comunale Gabriele Mundo, seguita da Massimo Pepe 1454, Michele Prisco 1386, Martina D’Alessio 947 e Vincenzo Solombrino 812.

Noi Campani per la Città

Nella lista Noi Campani per la Città che aspira a due seggi in cima c’è Roberto Minopoli 1359, seguito da Pasquale Sannino 1342, Roberta Giova 759, Alessandro Capone 713.

Napoli Libera

Napoli Libera, per la quale potrebbe scattare un seggio, vede in testa Nino Simeone, con 1674 voti, ex presidente della commissione Trasporti e consigliere alla mobilità del governatore Vincenzo De Luca, seguito da Lucio Acciavatti 594.

Napoli Solidale Sinistra

Napoli Solidale a Sinistra potrebbe prendere un seggio. In cima alla lista c’è Sergio D’Angelo, l’ex assessore al Welfare di De Magistris, con 2170 preferenze, seguito dall’ex consigliere comunale DemA, Rosario Andreozzi 1016, da Roberta Michelino 854, infine Mario Coppeto 735.

Le altre liste di Manfredi

Adesso Napoli vede in testa Francesco Iorio 860 e Gennaro Rispoli 828. Europa Verde Luigi Carbone 881 e Maria Luisa Iavarone 546. I Moderati Luigi Grimaldi 1061, Mimmo Palmieri 855 e Vincenzo Torino 769. Centro Democratico Carlo Migliaccio 1010 voti, Per le Persone e la Comunità Giuseppe Irace 1064, Repubblicani Democratici con Napoli Oltre Alberto Forte 551 e Angela Baiano 524.

Il centrodestra

Nella coalizione del centrodestra, oltre a Catello Maresca, potrebbero scattare 7 seggi. In Forza Italia, che potrebbe prendere 2 seggi, dominano Domenico Brescia 2590, Salvatore Guangi 2184 e Iris Savastano 1889. Mentre Fratelli D’Italia che potrebbe accaparrarsi 1 seggio vede in testa Giorgio Longobardi 1212, seguito da Gennaro Castiello 750 e Diego Militerni 629. Anche a Napoli Capitale il Popolo della Famiglia Lega Sud Società e famiglia potrebbe andare 1 seggio, qui la più votata è Bianca Maria D’Angelo 392, mentre Cambiamo! Con Maresca sindaco Rosario Palumbo 685, Noi con L’Italia Adc Riccardo Guarino 486, Essere Napoli Rosaria Borrelli 1142.

Bassolino

Le liste di Antonio Bassolino potrebbero portare a casa 2 consiglieri. Oltre all’ex sindaco del Rinascimento partenopeo, in Bassolino x Napoli, la lista più forte, figurano Salvatore Guerriero 540, Toti Lange 498 e Marco Gaudini 479.

Alessandra Clemente

Anche Alessandra Clemente potrebbe avere 2 consiglieri, inclusa la stessa assessora uscente. Nella lista Alessandra Clemente Sindaco i più votati sono Claudio Cecere 670 e Rosaria Galiero 659. Mentre in Potere al Popolo c’è Gianpiero Laurenziano 506.