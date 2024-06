video suggerito

Elezioni Comunali in Campania 2024, affluenza al 22.79 alle 23 dell'8 giugno Diffusi i dati relativi all'affluenza di oggi, 8 giugno, per le amministrative in 168 comuni Campania; alle 23 ha votato il 22.79% degli aventi diritto.

A cura di Redazione Napoli

Sono stati diffusi i dati di affluenza alle 23 di oggi, sabato 8 giugno, alle elezioni comunali 2024, che per 168 Comuni campani si stanno tenendo in concomitanza con le Europee. In Campania ha votato il 22.79% degli aventi diritto; si tratta, comunque, di un dato parziale: si vota anche domani, 9 giugno, e per avere l'affluenza definitiva si dovrà quindi attendere domani sera. Chiamati al voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale i cittadini di Avellino, di diversi grossi centri del Napoletano (Casoria, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Bacoli), Capri e Anacapri), del Casertano (Aversa e Castel Volturno), del Salernitano (Capaccio, Nocera Superiore, Sarno).

I comuni con l'affluenza parziale più alta

Ad Avellino l'affluenza parziale è stata del 24.17% degli aventi diritto; nella provincia, invece, il Comune con più votanti in questa prima giornata di elezioni è stato Taurano (affluenza 39.82%). quello con la minore è stato Cassano Irpino (10.23%). Nella provincia di Napoli i due comuni agli opposti sono Carbonara di Nola (due sezioni, 36.92% di affluenza) e Anacapri (14.22%). Nella provincia di Benevento sono Paupisi (34.53% e Pietraroja (8.83%). Nel Casertano sono Santa Maria la Fossa (39.50%) e Valle Agricola (9.60%). Per la provincia di Salerno, infine, il comune con la più alta affluenza parziale (alle 23 di oggi, 8 giugno) è Ricicgnano (42.67%), quello con la più bassa è Castelnuovo di Conza (3.59%).

I comuni al voto in provincia di Avellino

Altavilla Irpina – 4.004 abitanti

Avellino – 52.498 abitanti

Bisaccia – 3.554 abitanti

Bonito – 2.242 abitanti

Candida – 1.104 abitanti

Carife – 1.289 abitanti

Cassano Irpino – 930 abitanti

Castel Baronia – 1.069 abitanti

Castelvetere sul Calore – 1.511 abitanti

Cesinali – 2.565 abitanti

Chiusano di San Domenico – 2.110 abitanti

Contrada – 2.961 abitanti

Domicella – 1.838 abitanti

Grottolella – 1.816 abitanti

Melito Irpino – 1.797 abitanti

Mercogliano – 11.635 abitanti

Mirabella Eclano – 6.732 abitanti

Montecalvo Irpino – 3.380 abitanti

Montefusco – 1.212 abitanti

Montella – 7.367 abitanti

Montoro – 19.396 abitanti

Morra De Sanctis – 1.133 abitanti

Moschiano – 1.553 abitanti

Parolise – 638 abitanti

Paternopoli – 2.158 abitanti

Salza Irpina – 723 abitanti

San Michele di Serino – 2.435 abitanti

San Nicola Baronia – 757 abitanti

San Sossio Baronia – 1.523 abitanti

Sant'Andrea di Conza – 1.368 abitanti

Santa Lucia di Serino – 1.405 abitanti

Santa Paolina – 1.175 abitanti

Savignano Irpino – 1.026 abitanti

Taurano – 1.486 abitanti

Taurasi – 2.191 abitanti

Torrioni – 456 abitanti

Trevico – 867 abitanti

Tufo – 795 abitanti

Vallesaccarda – 1.250 abitanti

Venticano – 2.289 abitanti

Villanova del Battista – 1.478 abitanti

Zungoli – 976 abitanti

I comuni al voto in provincia di Benevento

Amorosi (2.641) abitanti

Apice (5.349) abitanti

Baselice (2.121) abitanti

Bonea (1.383) abitanti

Casalduni (1.238) abitanti

Cautano (1.950) abitanti

Circello (2.183) abitanti

Colle Sannita (2.209) abitanti

Cusano Mutri (3.822) abitanti

Durazzano (2.132) abitanti

Faicchio (3.370) abitanti

Forchia (1.200) abitanti

Fragneto Monforte (1.689) abitanti

Melizzano (1.712) abitanti

Moiano (4.052) abitanti

Montefalcone di Val Fortore (1.335) abitanti

Pannarano (1.989) abitanti

Paolisi (2.007) abitanti

Paupisi (1.432) abitanti

Pietraroja (512) abitanti

Puglianello (1.304) abitanti

San Giorgio del Sannio (9.815) abitanti

San Lorenzello (2.125) abitanti

Sant'Arcangelo Trimonte (480) abitanti

Tocco Caudio (1.440) abitanti

Torrecuso (3.260) abitanti

I comuni al voto in provincia di Caserta

Ailano (1.225) abitanti

Aversa (50.194) abitanti

Caianello (1.761) abitanti

Capodrise (10.065) abitanti

Carinaro (7.121) abitanti

Casal di Principe (21.244) abitanti

Casapesenna (6.869) abitanti

Casapulla (8.374) abitanti

Castel di Sasso (1.076) abitanti

Castel Volturno (27.804) abitanti

Ciorlano (372) abitanti

Conca della Campania (1.165) abitanti

Curti (6.698) abitanti

Fontegreca (760) abitanti

Formicola (1.405) abitanti

Francolise (4.623) abitanti

Gioia Sannitica (3.357) abitanti

Gricignano di Aversa (12.628) abitanti

Macerata Campania (10.048) abitanti

Marzano Appio (2.013) abitanti

Piana di Monte Verna (2.095) abitanti

Pietravairano (2.833) abitanti

Prata Sannita (1.394) abitanti

Pratella (1.457) abitanti

Rocca d'Evandro (3.042) abitanti

Roccaromana (839) abitanti

Rocchetta e Croce (451) abitanti

Santa Maria la Fossa (2.559) abitanti

Teverola (14.651) abitanti

Tora e Piccilli (792) abitanti

Valle Agricola (766) abitanti

I comuni al voto in provincia di Napoli

Anacapri (6.882) abitanti

Bacoli (25.410) abitanti

Capri (6.827) abitanti

Carbonara di Nola (2.482) abitanti

Casandrino (13.363) abitanti

Casola di Napoli (3.663) abitanti

Casoria (74.394) abitanti

Castellammare di Stabia (63.330) abitanti

Comiziano (1.698) abitanti

Crispano (11.884) abitanti

Grumo Nevano (17.203) abitanti

Liveri (1.504) abitanti

Meta (7.862) abitanti

Monte di Procida (11.929) abitanti

Roccarainola (6.623) abitanti

San Giuseppe Vesuviano (30.045) abitanti

Sant'Antimo (32.576) abitanti

Sant'Antonio Abate (19.169) abitanti

Santa Maria la Carità (11.689) abitanti

Striano (8.709) abitanti

Torre Annunziata (40.523) abitanti

Trecase (8.594) abitanti

I comuni al voto in provincia di Salerno

Ascea (5.808) abitanti

Atrani (802) abitanti

Auletta (2.150) abitanti

Baronissi (16.798) abitanti

Bellizzi (13.295) abitanti

Bellosguardo (705) abitanti

Caggiano (2.548) abitanti

Campora (325) abitanti

Capaccio Paestum (22.331) abitanti

Casalbuono (1.065) abitanti

Casaletto Spartano (1.303) abitanti

Caselle in Pittari (1.864) abitanti

Castelnuovo Cilento (2.802) abitanti

Castelnuovo di Conza (595) abitanti

Castiglione del Genovesi (1.310) abitanti

Cuccaro Vetere (538) abitanti

Felitto (1.163) abitanti

Furore (700) abitanti

Futani (1.100) abitanti

Gioi (1.127) abitanti

Laureana Cilento (1.225) abitanti

Minori (2.596) abitanti

Montano Antilia (1.731) abitanti

Montecorvino Pugliano (11.108) abitanti

Morigerati (610) abitanti

Nocera Superiore (23.842) abitanti

Oliveto Citra (3.650) abitanti

Omignano (1.632) abitanti

Ottati (631) abitanti

Perdifumo (1.758) abitanti

Ricigliano (1.073) abitanti

Rofrano (1.293) abitanti

Sala Consilina (12.258) abitanti

Salento (1.802) abitanti

Salvitelle (496) abitanti

San Cipriano Picentino (6.516) abitanti

San Marzano sul Sarno (10.325) abitanti

San Mauro Cilento (863) abitanti

San Pietro al Tanagro (1.659) abitanti

San Rufo (1.637) abitanti

Sarno (30.652) abitanti

Torchiara (1.824) abitanti

Torraca (1.185) abitanti

Torre Orsaia (1.982) abitanti

Tramonti (4.092) abitanti

Valle dell'Angelo (220) abitanti

Vietri sul Mare (7.318) abitanti