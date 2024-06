video suggerito

Elezioni Avellino 2024, affluenza al 24.17% alle 23 dell'8 giugno Ad Avellino si vota l'8 e il 9 giugno; nella prima giornata l'affluenza è stata del 24.17%. I candidati sindaci sono sette.

A cura di Redazione Napoli

Sono stati diffusi i dati relativi all'affluenza per le elezioni comunali ad Avellino, che si stanno svolgendo in concomitanza con le Europee; nella prima giornata ha votato il 24.17% degli aventi diritto; nel comune campano si voterà anche domani, 9 giugno (dalle 7 alle 23). Nella precedente tornata elettorale, quella del 2019, si era votato soltanto per un giorno, il 26 maggio. Tenendo conto delle rilevazioni progressive e non dell'orario, l'affluenza delle scorse elezioni era stata del 17.30% (dato rilevato alle 12 di domenica 26 maggio); l'affluenza totale, rilevata alle 23, era stata del 71,7% (pari a 33.381 elettori su un totale di 46.557 aventi diritto)

Alle scorse elezioni era stato eletto Gianluca Festa, attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta sugli appalti comunali; l'ormai ex primo cittadino aveva presentato lo scorso 26 marzo le dimissioni, diventate effettive il 16 aprile, e contestualmente il Prefetto aveva nominato un commissario; il 18 aprile Festa era stato arrestato. Anche la precedente amministrazione si era conclusa con un commissariamento, ma dopo appena quattro mesi: Vincenzo Ciampi era stato in carica dal luglio al novembre 2018; le elezioni si erano tenute il 10 giugno 2018, l'affluenza alle 23 era stata del 71.2 degli aventi diritto.

Avendo Avellino una popolazione maggiore a 15mila abitanti, se nessuno dei candidati otterrà una maggioranza assoluta al primo turno ci sarà il ballottaggio. I candidati sindaco sono sette:

Vittorio Boccieri (Progetto Avellino Futura)

Aldo D'Andrea (Unità Popolare per Avellino)

Antonio Gengaro (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Per Avellino con Gengaro)

Rino Genovese (Patto civico per Avellino, Forza Avellino, Moderati e Riformisti, La Rondine, Cittadini in Movimento)

Modestino Iandoli (Fratelli d'Italia)

Laura Nargi (Davvero, Siamo Avellino, Viva la Libertà)

Gennaro Romei (Unione di Centro)