Elezioni Comunali Frattaminore, eletto sindaco Giuseppe Bencivenga Eletto con il 75,62% delle preferenze, Giuseppe Bencivenga è il nuovo sindaco di Frattaminore. Il candidato di centrosinistra ha battuto Vincenzo Caso, che si è fermato al 21,30% dei voti validi. Il candidato Primo Cinquegrana, sostenuto dalla lista Fratelli d’Italia, si è fermato al 3,08% delle preferenze.

A cura di Federica Grieco

Frattaminore ha un nuovo sindaco: è Giuseppe Bencivenga eletto, al termine dello scrutinio di tutte le 14 sezioni, con il 75,62% delle preferenze. Il candidato di centrosinistra Bencivenga, supportato da cinque liste, tra cui quella del Partito Democratico e quella del Movimento 5 Stelle, ha battuto l'aspirante primo cittadino Vincenzo Caso, che si è fermato al 21,30% dei voti validi. Il candidato Primo Cinquegrana, sostenuto dalla lista Fratelli d'Italia, si è fermato al 3,08% delle preferenze. L'affluenza alle urne a Frattaminore è stata pari al 74,74%. Un dato importante per il Comune. Dei 13.174 aventi diritto al voto, infatti, 9.846 hanno deciso di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza.

Risultati elezioni Frattaminore, gli eletti nelle liste di Bencivenga

Le liste della coalizione di centrosinistra a supporto del neo eletto sindaco Giuseppe Bencivenga hanno ottenuto ben 13 seggi in Consiglio comunale con una percentuale di preferenze pari al 75,49%. Di questi 13 seggi, la lista del Partito Democratico, che ha ottenuto il 28,47%, ne ha guadagnati 6, la lista "Partito Socialista Italiano", con il 18,54% delle preferenze, ne ha ottenuti 3, "Insieme per Frattaminore", con il 18,24%, ne porta a casa 3, "Europa Verde", con il 7,47%, ne guadagna 1. Infine, il Movimento 5 Stelle, con il 2,77% dei voti, non porta a casa alcun seggio.

Partito Democratico

Antonella Lettera

Alfonso Guida

Maurizio Barbato

Marco Volpicella

Elisabetta Luongo

Clemente Capasso

Partito Socialista Italiano

Teresa Varavallo detta Sissi

Raffaele Pezzella

Raffaele Saviano

Insieme per Frattaminore

Marco Di Dio

Pietro D’Ambrosio

Paolo Vitale

Europa Verde

Biagio Franzese

Risultati elezioni Frattaminore, gli eletti nelle liste di Caso

Oltre al seggio ottenuto da Vincenzo Caso, la coalizione di liste a supporto dal candidato sconfitto ha ottenuto il 21,83% dei voti e un totale di 2 seggi. Di questi, 1 va alla lista "Fare Democratico" che ha ottenuto il 6,20% delle preferenze e 1 a "Frattaminore al centro" che ha guadagnato il 5,69%. "Frattaminore Sociale", "Ritorna il Sole" e "Movimento Democratico", che hanno ottenuto, rispettivamente, il 5,63%, il 3,25% e l'1,07% non entreranno in Consiglio comunale.

Fare Democratico

Salvatore Cimmino

Frattaminore al centro

Antonio Luongo

Nessun eletto nelle liste di Cinquegrana

Primo Cinquegrana, candidato sconfitto al primo turno, resta fuori dal Consiglio comunale, così come anche i candidati consiglieri della sua unica lista, quella di Fratelli d'Italia, che ha totalizzato il 3,8% delle preferenze.