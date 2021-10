Elezioni Comunali di Napoli 2021, crolla l’affluenza, vince l’astensionismo A Napoli l’affluenza alle urne si conferma molto bassa anche nel secondo giorno di voto per le elezioni comunali 2021: alle ore 15, il dato definitivo affluenza è del 47,19%, a chiusura seggi. Cinque anni fa era 54.12%. Ieri, domenica 3 ottobre 2021, il dato dell’affluenza si è mantenuto basso per tutta la giornata: a chiusura seggi, alle ore 23, era del 33,72%.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli l'affluenza alle urne si conferma molto bassa anche nel secondo giorno di voto per le elezioni comunali 2021: alle ore 15, a chiusura seggi, il dato definitivo affluenza è del 47,19%, con 366.543 votanti su 776.751 elettori. Cinque anni fa era 54.12%, con 426.602 votanti su 788.291 elettori. Rispetto alle precedenti elezioni comunali del 2016, quindi, hanno votato 60mila elettori in meno. Continua l'effetto Covid sull'affluenza alle urne: anche alle elezioni regionali del 2020, lo scorso settembre, l'affluenza a Napoli fu molto bassa, attestandosi alla fine al 46.10%.

Nello specifico, alle Comunali di Napoli 2021, hanno votato 178.223 elettori maschi su 366506 (48,63%) e 188.320 femmine su 410.245 (45,90%).

Ieri, domenica 3 ottobre 2021, il dato dell'affluenza si è mantenuto basso per tutta la giornata: a chiusura seggi, alle ore 23, era del 33,72%. Cinque anni fa era 54.12%. Nella precedente rilevazione, alle ore 19 l'afflusso di aventi diritto alle sezioni elettorali era pari al 25,44%. Nelle passate elezioni Comunali del 2016 fu del 37.99% allo stesso orario. Nel 2011, invece, fu del 32,21%. Alle ore 12 l'affluenza era del 10,15%. Nel 2016 alle 12 l'affluenza fu del 15,17%. Mentre nel 2011 fu del 12,15%. Rispetto al 2016, quest'anno ci sono circa 11mila elettori in meno, in quanto la popolazione dei cittadini aventi diritto al voto è diminuita e ci sono anche 2 seggi in meno: 5 anni fa erano 886. Di solito un'affluenza bassa favorisce chi è in vantaggio nei sondaggi elettorali.

Le urne si sono aperte ieri mattina, domenica 3 ottobre 2021, negli 884 seggi elettorali a Napoli, per votare il nuovo sindaco di Napoli, i 40 consiglieri al consiglio comunale (scheda azzurra), i presidenti e i consiglieri delle dieci Municipalità (scheda arancione). Le urne si sono chiuse oggi, lunedì 4 ottobre 2021, alle 15. Il numero totale aventi diritto al voto nel 2021 è di 776.751 cittadini elettori. Sono 32 le liste in corsa al consiglio comunale di Napoli a sostegno di 7 candidati sindaci. Per la carica di primo cittadino corrono, in ordine di sorteggio, Giovanni Moscarella, Catello Maresca, Rossella Solombrino, Gaetano Manfredi, Antonio Bassolino, Matteo Brambilla, Alessandra Clemente.