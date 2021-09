Elezioni Comunali Afragola 2021, tutte le liste e i candidati Sono tre i candidati sindaci per la città di Afragola: Antonio Pannone (centro destra) Gennaro Giustino (moderati) e Antonio Iazzetta (centro sinistra). L’appuntamento alle urne – come in diversi comuni della Campania – è fissato per domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con seggi aperti dalle 7 alle 23.

Afragola, popoloso centro a Nord di Napoli, va al voto: seggi aperti lunedì 3 e domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23, per l'elezione del nuovo sindaco. A contendersi la vittoria sono tre candidati: Antonio Pannone per il centro destra, Gennaro Giustino per i moderati e Antonio Iazzetta per il centro sinistra.

La legge elettorale

Nei comuni come Afragola, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco chi ha la maggioranza assoluta alle urne (50% + 1 dei voti). Quando ciò non accade, si torna a votare due settimane più tardi, in un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci con più preferenze.

In consiglio comunale, al vincitore viene attribuito il 60% dei seggi; il resto viene diviso – in maniera proporzionale – tra gli altri candidati. I consiglieri totali da eleggere sono 32, tra tutti quelli che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Antonio Iazzetta: liste e candidati

Lista "Iazzetta sindaco"

Vincenzo Concas

Giuseppina Attanasio (Giusy)

Santa Auditano

Francesca Caccavale

Lucrezia Cerbone

Laura Cinque

Carmine Cioffi

Antonio D’Ambrosio

Rosaria De Santis

Mario Esposito

Arianna Esposito

Antonio Fase

Luigi Iuorio

Amalia Mormile

Ferdinando Petrosini

Rosa Roccafiorita

Francesco Salzano

Mario Senese

Francesca Russo

Rosa Telemaco

Lista "Partito Democratico"

Elisabetta Capone (Elisa)

Pasquale Rosario Iazzetta (Pri)

Camillo Manna

Rosa Auditano

Rosa Anna Barra

Pasquale Bassolino

Irene Castaldo

Giuseppina Credentino (Giusy)

Marco Dandolo

Ornella Esca

Francesca Pia Giacco

Salvatore Improta

Carmine Iorio (Mino)

Roberto Lanzano

Filippo Margione

Mario Pannone

Alessia Pavone

Emanuela Ruggiero

Ciro Russo

Francesco Celeste Salvi

Carmela Sibilio

Raffaele Tremante

Fabio Valentino

Lista "Europa Verde"

Angelita Amato

Aminto Aitante

Mario Albano

Gaetano Barbato

Maria Teresa Basciano

Luigi Bassolino

Gianluca Calandrelli

Santa Celentino

Teresa Cerbone

Mauro Clarino

Anna Daniele

Adele De Filippo

Vincenza Di Senna

Assunta Errichiello

Chiara Esposito

Giovanni Antonio Forte

Salvatore Grivo

Pietro Mangia

Luigi Papa

Vincenzo Pelliccia

Giovanni Russo

Crescenzo Saggio

Vincenzo Scafuto

Domenico Vinci

Lista "Movimento 5 Stelle"

Marianna Salierno

Michele Bencinvenga

Antonio Campanile

Giuseppe Capone

Antonietta Castaldo

Antonio Chianese

Vincenzo Daino

Mario De Liso

Antonietta De Luca

Salvatore Di Palma

Francesco Ferrara

Maria Antonia Giacco

Salvatore Improta

Eugenia Iorio

Francesco Marone

Anna Milano

Nunzio Milone

Luigi Pasquini Leone

Assunta Piscitelli

Antonio Russo

Carmine Russo

Domenico Sepe

Nadia Tuccillo

Gianluca Ruggiero

Lista "Afragola in comune – lista Tuccillo"

Crescenzo Russo

Vincenzo Abete

Teresa Andreozzi

Giuseppe Angelino

Concetta Antonucci

Antonio Appierto

Immacolata Arciprete

Carlina Balsamo

Domenico Casillo

Maria Pia Castaldo

Giuseppina Castiello

Aniello D’Ambra

Fico Rosa

Anna Giustino

Luisa Iazzetta

Salvatore Pasquale Incisore

Teresa Incoronato

Andrea Izzo

Raffaele Longobardi

Francesco Maiello

Maria Mosca

Raffaele Polito

Martina Rosato

Domenico Tucci

Lista "Liberamente"

Grazia Moccia

Piero Luigi Boemio

Francesco Celardo

Vincenzo Cignola

Luigia Credentino

Angela D’Alterio

Anselmo Eremitaggio

Vincenzo Esposito

Antonio Ferrucci

Anna Graziuoso

Concetta Iadicola

Vincenzo Iuliano

Vincenzo Laezza

Valentina Perna

Rossella Pizza

Simona Romano

Francesco Salvati

Mattia Sozio

Raffaele Tignola

Giovanni Tufano

Mattia Vicale

Antonio Vinci

Antonio Pannone: liste e candidati

Lista "Fratelli d'Italia"

Biagio Castaldo

Assunta Antonietta Di Maso

Giovanni Abate

Antonietta Baia

Vincenza Caiazzo

Antonio Caputo (Tony Marano)

Caterina De Giorgio

Teresa Del Mondo

Gesualda Pia Delle Cave (Alda)

Crescenzo Esposito

Luigi Ferrante

Rita Gallella

Francesco Giacco

Maurizio Invigorito

Domenico Laezza

Antonio Gerardo Musto

Antonia Rigione

Andrea Russo

Sabrina Marianna Russo

Ernesto Salzano

Giuseppina Tignola

Rosa Tremante

Margherita Vidi

Gianluca Zanfardino

Lista "Scelta democratica"

Antonio Lanzano

Andrea Cavucci

Aniello Silvestro

Anna Avitabile

Maria Carrubba

Assunta Castaldo

Maria Cerchia

Antonio Cirillo

Giuseppina De Rosa

Antonio Di Palo

Antonia Fiore

Raffaella Fluido

Ermina Fontanella

Teresa Galletta

Maria Pia Moccia

Lorenzo Montanino

Veronica Piccolo

Anna Pisani

Olga Rinaldis

Vincenzo Romano

Benedetta Salierno

Anna Pia Sorgiacomo

Maryka Tedeschi

Davide Visco

Lista "Nuova città"

Mario Carnevale

Giovanni Celardo

Domenico Balsamo

Chiara Barisciano

Giulia Daniele

Enza Darzillo

Santo D’Errico

Gianluca Di Maso

Vincenzo Gambardella (Enzo)

Giuseppe Gennarelli

Pasquale Giacco

Giuseppe Iovino

Maddalena Lisetto

Carmine Moccia

Chiara Nespoli

Giuseppe Pannone

Raffaele Punzo

Maria Rosaria Russo

Rodolfo Salierno (Ernesto)

Francesca Sauchella

Gianluigi Triente

Giovanni Tufano

Valentina Veglia

Vittorio Vicale

Lista "Noi con Afragola"

Francesco Fusco

Maria Carmina Sepe

Giuseppe Affinito

Francesco Amore

Luciano Baia

Fabio Capone

Angela Castiello

Giovanna D’Aferio

Tommano D’Emik

Margherita Daniele

Pasquale Di Palo

Pasquale Donatore

Perla Fontanella

Paola Genesio

Maria Iazzetta

Biagio Iorio

Giuseppe Lanzante

Assunta Liguori

Giancarlo Linguetta

Giovanni Luca Maiello

Pietro Marino

Eduardo Pascarella

Mariateresa Percuoco

Carmela Santaniello

Lista "A Fra Vola"

Giuseppe Mosca (Pino)

Vittoria Raia

Loredana Amato

Sara Auriemma

Assunta Barra

Rachele Bossa

Pasquale Compagnola

Mauro Caputo

Luigi D’Antò

Ilaria De Mare

Filomena Dolente

Anna Giugliano

Emilia Giuliano

Raffaele Lanzetta

Lucia Luogo

Antonio Pallotta

Vincenzo Picariello

Anna Prota

Maria Russo

Giuseppe Schettino

Giovanni Serpe

Lucia Terracciano

Angela Tremante

Marianna Triola

Lista "Cantiere Afragola"

Arcangelo Ausanio

Antonella Iovino

Giovanni Caiazzo

Gennaro Casillo

Giuseppa Castaldo

Gaetano Cimmino

Carmela Corvo

Gennaro Di Marzo

Carmela Iengo

Domenico Iorio

Carmela Maiello

Angela Maisto

Annamaria Pia Merenda

Massimo Miranda Mercurio

Simona Mosca

Antonio Palladino

Simona Patriciello

Vincenzo Ricci

Antonio Russo

Dario Salerno

Gennaro Scognamiglio

Benito Stasio

Domenico Vernazzaro

Lista "Insieme per Afragola"

Maria Bassolino

Dario Belardini

Cristoforo Buonanno

Michele Caldaria

Francesco Castaldo

Antonio Celardo

Angelo Antonio Cerbone

Veronica Chianese

Giuseppina Colucci

Massimo Dattilo

Michele De Luca

Graziana Iazzetta

Francesco Iovino

Bruno Loretto

Vincenzo Muto

Claudia Nasti

Luigi Palmentieri

Antimo Pascarella

Vincenzo Puglia

Rosaria Puzone

Teresa Ruggiero

Giuseppina Sibilio

Michele Varese

Lista "Afragola futura"

Biagio Montefusco

Nicola Perrino

Francesco Castaldo

Milena Abete

Arcangelo Capasso

Giovanni Castiello

Antonio Catalano

Luisa Cerbone

Noemi Cino

Elena Esposito (Bellamì)

Aniello Faraldo

Francesca Iodice

Maria Iorio

Giuseppe Iovino

Veronica Liguori

Beatrice Manna

Giuseppe Migliore

Maria Moccia

Gabriella Petrillo

Francesco Russo

Pasquale Salierno

Fabiana Sepe

Sara Tralice

Filippo Vigliotti

Lista "Pensiero comune"

Michelangelo Mosca

Benito Zanfardino

Giuseppe Caccavale

Giovanna Caputo

Viviana Caputo

Marianna Castiello

Pasquale Cerbone

Ignazio Della Vecchia

Anna Di Maso

Tiziana Clelia Di Pasquale

Giulio Dolontino

Anna Esposito

Rosaria Foria

Michela Giglio

Antonio Iazzetta

Anna Laezza

Antonio La Gatta

Anna Lanzetta

Angela Sepe

Antonietta Salzano

Emila Angela Fabiana Perna

Antonio Pio Petrellese

Grazia Petrini

Agostino Vincenzo Postiglione

Gennaro Giustino: candidati e liste

Lista "Giustino sindaco – Afragola ventitrenta"

Antonio Bassolino

Francesco De Rosa

Raffaele De Stefano

Mariano Del Prete

Valentina Esposito

Ersilia Fico

Federica Giacco

Pietro Giustino

Francesco Lanzano

Luigi Laezza

Michela Lilla

Michela Moschella

Luigi Pio Maiello

Domenico Napolitano

Elena Papaccio

Valeria Paribello

Loredana Silvestro

Antonio Siniscalchi

Grazia Tuccillo

Debora Vanacore

Antonio Strazzullo

Lista "Forza Italia"

Tommaso Bassolino

Giacinto Baia

Immacolata Crisci (Imma)

Chiara Fornelli

Anna Viscardi

Annamaria Vitiello

Maria Antonietta Policastri

Ferdinando Russo

Raffaele Castaldo

Antonio Favella

Mario Iovinella

Amedeo Francesco Mosca

Maria Carmina Maiello

Ciro Antonucci

Iolanda Paribello

Gennaro Calandrelli

Grazia Forte

Anna Caccavale

Emanuela Cossentino

Sara Barisciano,

Chiara Sepe

Salvatore Nigliato

Luigi Capone

Emanuele Funicola

Lista "A viso aperto"

Raffaele Botta (Lello)

Antonio Caiazzo

Gennaro Davide Castaldo

Anna Rosa Capone

Rosa Maria Casaburo

Marianna De Luca

Angela Di Palo

Raffaele Fusco

Camillo Giacco

Carmela Giustino

Antonia Innocente (Tonia)

Santa Iorio

Anna Izzo

Rosa Laezza

Rita Fabiana Masullo

Mariapia Napolitano

Giuseppe Redina

Veronica Romano

Antonio Sepe

Pasquale Davide Sozio

Letizia Tammaro

Benito Zanfrandino

Chianese Giovanna

Lista "Afragola civica"

Raffaele Andreozzi

Rosa Belgiorno

Antonio Boemio

Maria Bilardi

Anna Caputo

Sandra Casaburo

Luigia Cestari

Lucia D’Orso

Giuseppe Di Lena

Francesco Esposito

Antonio Maretta

Rosa Mosca

Antonietta Paribello

Maria Rosaria Romano

Immacolata Salierno

Jessica Tagliaferri

Teresa Tontaro

Antonio Esposito

Errico Landolfi

Giuseppe Vicale

Giuseppe Barbetta

Maria Rosaria Della Vittoria Scarpati

Carmela Abate

Patrizia Iorio

Lista "Afragola libera"

Raffaele Falco

Giuseppina Amato

Antonietta Caiazzo

Domenico Mirko Cignola

Salvatore D’Afiero

Vincenzo De Stefano

Maria Delle Grazie

Luigi Fisco

Anna Galoppo

Anna Giugliano

Anna Iaquino

Giovanna Iazzetta

Antonio Infante

Domenico Marzano

Giuseppe Moccia

Maria Orefice

Maria Preziuso

Anna Russo

Vincenzo Salzano

Vittoria Sepe

Carmela Silvestro

Giovanni Terzo

Serena Vivo

Angelapia Maiello

Lista "Afragola al centro"

Gaetana Cuccurese

Santo Esposito Senna

Ylenia Caccavale

Alessia Amadoro

Rosa Campagnola

Vincenzo Cerbone

Ciro Credentino

Lucia Valeria Damiano

Giuliano De Padova

Grazia Gennarelli

Teresa Natale

Patrizia Piscopo

Giovanna Severino

Salvatore Terzo

Andrea Valentino

Biagio Viscardi

Lista "Più giovani"

Giovanni Anastasio

Alessia Arnone

Angelo Barisciano

Anna Pia Caldaria

Luigi Caputo

Vincenzo Cimmaruta

Martina Di Palo

Augusto Dorio

Maria Faraldo

Angelo Fatigati

Alessia Fausto

Tonia Giordano

Giuseppe Laezza (Giosy)

Amalia Laezza

Carmela Lucarelli

Mariarosaria Massa

Federica Moccia

Giuseppe Nacarlo

Alba Sabella

Ferdinando Salzano

Antonio Testa

Raffaele Tontaro

Anna Giustino

Raffaella Pia Di Martino