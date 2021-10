Elezioni amministrative Napoli 2021, Municipalità 8: tutti i candidati e le liste Oltre al nuovo sindaco di Napoli, i cittadini del capoluogo partenopeo eleggeranno, il 3 e 4 ottobre 2021, anche i nuovi presidenti e consiglieri delle dieci Municipalità della città. Per il posto da presidente della Municipalità 8, si sfideranno quattro candidati: Stefano Di Vaio, Alessandra Del Prete, Gian Luca Franco e Nicola Nardella.

A cura di Federica Grieco

Il 3 e 4 ottobre 2021, in occasione delle elezioni amministrative, che in Campania coinvolgeranno 141 Comuni, oltre al nuovo sindaco di Napoli, i cittadini del capoluogo partenopeo eleggeranno anche i nuovi presidenti e consiglieri delle dieci Municipalità della città. Per il posto di presidente della Municipalità 8, composta dai quartieri Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia, attualmente occupato da Apostolos Paipais, si sfideranno quattro candidati: Stefano Di Vaio, Alessandra Del Prete, Gian Luca Franco e Nicola Nardella. Il primo, Di Vaio, è sostenuto da quattro liste, tra cui quella di Forza Italia, la candidata Del Prete da una sola lista, così come il terzo candidato, Franco, mentre Nardella è sostenuto da 13 liste, tra cui quella del Partito Democratico e quella del Movimento 5 Stelle. Per essere eletto presidenti, sarà necessario ottenere la maggioranza dei voti validi e, se si dovesse verificare una situazione di parità tra i due candidati più votati, verrà eletto quello più anziano.

Stefano Di Vaio

Stefano Di Vaio è il candidato presidente della Municipalità 8 per la coalizione che sostiene il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli Catello Maresca. In suo sostegno ci sono quattro liste: "Essere Napoli", "Forza Italia", "Cambiamo!", "Napoli Capitale".

Essere Napoli

Sofia ANDREOZZI

Luigi ARCOPINTO

Antonio BOCCHETTI

Giuseppe BORRELLI

Giuseppina BORRELLI

Arianna CONZO

Patrizia DELLA CORTE

Alberto DELLA VECCHIA

Alessandro ESPOSITO

Valeria FARINA

Antonio GRASSO

Anna GUARRACINO

Danilo LA PORTA

Ernesto LAMA

Irene LONGO

Rita MANZO

Camillo MARINO

Mariapia MAZZA

Michelino MOIO

Giovanni MUSELLA

Luigi NAPOLITANO

Monica PALUMBO

Antonella PALUMBO

Francesca PIGNALOSA

Angela RUSSO

Vincenzo RUSSO

Carmela Mirella SECONDULFO

Enrico TAMMARO

Marianna VALLIFUOCO

Armando VERDE

Forza Italia

Salvatore ESPOSITO (detto Sasà)

Luigi ACCURSO

Eduardo AISLER

Antonietta APICE (detta Antonietta)

Salvatore AVOLIO

Gennaro CARRETTA

Annamaria CARUSO

Cecilia DI GENNARO

Giovanni D’ONOFRIO

Vincenzo ALIANO

Emanuela FERONE

Serena FIORE

Rosario GALIERO

Anna IODICE

Michele PASSERO

Damiano PISANI

Maria POZONE

Roberta RONGA

Francesco RUGGIERO

Lorella RULLO

Anna SCAFA

Veronica SOTTILE

Angelo STABILE

Carmela TRAMONTANO

Valeria TURCO

Maria NACARLO

Ida CUTARELLI

Vincenzo POLVERINO

Cambiamo!

Giovanna COVELLI

Giovanni DE MAGISTRIS

Patrizio MARFE’

Maria D’ANGELO

Teresa CARBONARO

Ilario BALIDO

Giovanni MARINO (detto Gianni)

Alessandra ESTATE

Francesco Pio DI MATTIA

Raffaele SALZANO

Dario CIRILLO

Tiziana CAPUOZZO

Giuseppe Gianpaolo TREMATERRA

Vincenzo ISAIA

Anna CANGIANO

Simona PROVVIDO

Antonio CERULLO

Diego MUZIO

Anna DI MARO

Alessandro SAVINO

Emanuele SICHENZ

Maria Rosaria MANCO

Pasquale POLVERINO

Angelo ANGRISANO

Camilla SOMMELLA

Laura Lourdes SCOGNAMILLO

Napoli Capitale

Mariarosaria MARINO

Roberto COLANTUONO

Bianca Maria D’ANGELO (detta Bianca)

Massimo COLATOSTI

Antonio MARSEGLIA

Aldo BENINCASA

Antonio LUCCI

Pasquale PIGNALOSA

Michela MAESTRINO

Marina Antonella FIORILLO

Ester VENERUSO

Ilenia Cira RUOTOLO

Francesca ZAZZERA

Maria Grazia BIONDI

Maria PALMA

Paco RUGGIERO (detto Paco)

Pasquale ALIBERTI

Enzo PONTICIELLO

Eduardo D’URSO

Raffaele CARDELLINI

Maurizio MUROLO

Antonio TROPEANO

Biagio BAIANO

Francesco MONTANINO

Giuseppe MASI (detto Pino)

Ciro ZARLENGO

Alessandra Del Prete

Per la coalizione che sostiene Antonio Bassolino, candidato indipendente a sindaco di Napoli, c'è Alessandra Del Prete. A supportarla c'è una lista: "Bassolino Per Napoli".

Bassolino Per Napoli

Paola DI PIETRO

Pasqualina PATRICELLI

Emanuela MANZO

Valentina BARBERIO

Fiorella LA MARCA

Caterina MAZZONE

Chiara NARCISO

Gelsomina CAUTIERO

Raffaele CARELLI

Dario ESPOSITO

Paolo LAISO

Davide LIMONGELLO

Guido LIOTTI

Marco LOMBARDI

Massimiliano RIEGEL

Francesco SOLLO

Fabrizio DI BLASI

Massimo BELLISSIMO

Ciro DI BELLO

Gelsomina PETRONE

Gian Luca Franco

Gian Luca Franco è il candidato per questa Municipalità per la coalizione che sostiene la candidata a sindaco di Napoli Alessandra Clemente. In suo sostegno c'è una lista: "Alessandra Clemente Sindaco".

Alessandra Clemente Sindaco

Natale CUOZZO

Elisa ARCOPINTO

Sara AURIEMMA

Silvio BUSCIOLANO

Valentina CACCHIULLO

Sara COPPOLA

Antonio CORVINO

Olimpia DE FILIPPIS

Brenda FESTA

Claudia FESTINESE

Anna GAETA

Salvatore MATUOZZO

Rita MINOPOLI

Carmela MORRA

Anna NAPPO

Raffaelina PELLECCHIA (detta Lella)

Landieri Gianfranco PELUSO

Giovanni ROCHIRA

Giovanni RUSCIANO

Giovanna SERPICO

Enrico TAFURI

Manuela VIGNATI

Vincenzo GENNARO

Nicola Nardella

Per la coalizione che sostiene il candidato del centrosinistra a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi c'è Nicola Nardella. L'aspirante presidente di questa Municipalità può contare sul sostegno di 13 liste.

Adesso Napoli

Pasquale DI GUIDA

Giuseppe SOMMA (detto Peppe)

Amleto DE VITO (detto Amleto)

Filomena ADDA

Massimiliano ANGELINO

Roberta ARCIELLO

Assunta AUCELLI

Marco BIANCO

Cristian CAVA

Luigi CERULLO

Annunziata COSTANZO

Emmanuele D’ALBENZIO

Rosario D’ANGELO

Mario DE ROSA

Mariafrancesca DI MAURO (detta Kecca)

Maria FLAGIELLO

Rossella GALLETTI

Emilia GALLUCCI

Marianna MACRI’

Giovanni MICALLO

Angelica MONTICELLI

Concetta MORRA

Raffaele OLMO

Francesco PENZA

Ciro RUOTOLO

Rosa RUSCIANO

Benito Lorenzo RUSSO (detto Benny)

Anna SANTAGATA

Patrizio VASTARELLA

Nicola VECCHIONE

Napoli libera

Raffaele ANDREOZZI

Antonio BASTONE

Raffaele CIMMINIELLO

Massimiliano D’ANIELLO (detto Massimo)

Roberta DE MARTINO

Marilisa DE NARDO

Antonio ESPOSITO

Fabio ESPOSITO

Filippo MAIORANO

Antonio MANCO

Valeria MEROLLA

Marco MUSELLA

Pasquale RIZZO

Natale RUSSO

Stefania RUSSO

Angela SABATINI

Maria Grazia SANTANIELLO

Concetta SIVIO (detta Imma)

Luisa STRAVOLO

Maria VANACORE

Mariagrazia VITALE

Centro Democratico

Giuseppe ARCOPINTO

Bianca BOSCO

Gianluca CERVONE

Salvatore CIMMINO

Giuseppina CASO

Salvatore COLANTUONO

Marcello CUSANO

Olimpia CARBONE

Raffaele DI FENZA

Domenico DI GUIDA

Antonio DE MASI

Giuseppe D’ALESSIO

Gianna Laura DI SARNO

Anna DISTINTO

Andrea ESPOSITO

Massimo FUSCO

Daniela FRANCAVILLA

Paolo GRAZIANO (detto Paolone)

Giovanni GRASSO SEVERINO

Rosa GIORDANO

Antonietta LA MONTAGNA

Pasquale MIALE

Francesca MALATESTA

Paul Scipione MASSARI

Antonio PRINZI

Pietro PALUMBO

Luigi ROSCIGNO

Chiara VERNILLO

Roberto SIMIOLI

Antonio VAINO

Napoli Solidale

Patrizia MINCIONE

Anna ACUNZO

Carmine AURICCHIO

Ornella d’AMORE

Pasquale D’ANGELO

Giuseppina ESPOSITO

Marco ESPOSITO

Alessio GENOVESE

Giuseppe GIORDANO

Maria IAFULLI

Luigi LAURO

Daniele MABYLLE

Desiree MARINO

Eduardo MONTUORI

Carlo PALMIERI

Massimiliano QUINTAVALLE

Angela RECCIA

Giuseppina RICCIO

Carlo SAVIANO

Olga SCARPATI

Ciro VARRIALE

Movimento 5 Stelle

Salvatore MUSELLA

Roberta AIELLO

Francesco ASPRINIO

Vincenzo BENCIVENGA

Maria CICCARELLI

Sandra CIPOLLETTA

Giuseppe DE LUCA

Luca DE ROSA

Giovanna DI MAIO

Nicola ESPOSITO

Stefano FALCO

Biagio FLAVIETTI

Simona Lucrezia FLAVIETTI

Antonio GUIDA

Caterina IACONE

Mariarca LANZETTI

Carmine LOFFREDO

Carmine LOVENTRE

Raffaele MARNA

Carmela NATULLO

Gianluca NOCERA

Maria Grazia ORIENTALE CAPUTO

Gennaro PARADISONE

Diego PICCIOLI

Rosario RANNO

Gerardo RUSCIANO

Carmela SACCO

Francesco Pio SARNELLI

Antonio SCHIATTARELLA

Rosa VARTULI

Europa Verde

Carmela CHIACCHIO

Riccardo BUONO

Maria D’ANIELLO

Domenico DE MARTINO

Paolo DE ROMA

Domenico ESPOSITO

Antonio FORTE

Carla FUSCO (detta Carolina)

Rosanna GISON

Antonio GOMEZ

Giuseppina IANUALE

Rosario LUONGO

Francesca MINOPOLI

Alfonso MUSELLA

Michele PANARIELLO

Renato PAOLUCCI

Carmela PARISI (detta Avvocato)

Raffaele RUGGIERO

Mario SCHERILLO

Valentina SCHMID

Costanza SENESE

Ciro VECCHIONE

Mauro VENTRIGLIA

PER le Persone e la Comunità

Carmela ACCARINO (detta Carmen)

Annamaria ANASTASIO

Rosario ARCIELLO

Luca ARIOLA

Francesco ARRICHIELLO (detto Fruttolo)

Giovanni BARBARO

Corrado CAMPANILE

Simona CARANDENTE

Daniela CASTIGLIA

Mariano CHIMENTI

Giovanni CIRIELLO

Roberto D’ANGELO

Felice DE LUCA (detto Franco)

Vincenzo ESPOSITO

Nunzia FAVALORO

Alessia FUSCONE

Fabiola GIANNOCCOLI (detta Fabiola)

Simona GIUGLIANO

Anna GUADAGNO

Valentina LIVIGNI

Salvatore MOXEDANO

Joseph OGOR

Maria PERILLO (detta Marinella)

Eleonora RANIERI

Paolo RICCI

Roberto RUOCCO

Elvira SCHIAVO

Giovanna SILIGO (detta Ivanka)

Valentina VARRELLA

Repubblicani Democratici con Napoli Oltre

Nicola ALFANO

Antonella BARBIERI

Gianluca CASCELLA

Annalisa CATUOGNO

Teresa CIANCIO

Mariacarla COPPOLA

Tommaso COPPOLA

Alessandro CORRADO

Federica DE CESARE

Domenico DE MARTINO

Paolo DE SIERVO

Luigi ESPOSITO

Maria FIORETTI

Mauro FIORILLO

Salvatore FONTANA

Vincenzo FRALLICCIARDI

Maria Rosaria GILIBERTI

Rosalia GUERRA

Giuseppe MANCINI

Gianfranco MARFELLA

Matteo MOLARO

Olimpia PAGLIONICO

Pasquale PORCINI

Luisa Martina SALZANO

Gennaro SCOGNAMIGLIO

Vittorio SORRENTINO

Lorena TERRANOVA

Noi Campani per la Città

Salvatore AGRILLO (detto Gino)

Matilde BARBATO

Gianna BAROMETRO

Salvatore BOTTONE

Rita CAPUOZZO

Stefano CICCONE

Stefania COLAO

Giovanni CULLIA

Vincenzo DI CLEMENTE

Maria DITTO

Vincenzo ESPOSITO (detto Enzo)

Pizza Alexandra GARNIER

Giovanni MAIONE

Maria MARRONE

Daniela NAPOLITANO

Valentina NESPOLINO

Chiara RAMMARO

Francesco SANSONE

Ciro RAZZINI

Raffaele SIMONTE

Lista Manfredi

Serena ALBANESE

Anna AQUILANTE

Cristiana BATTAGLIA

Sandro BONADIES

Massimiliano CARANGIO

Salvatore CAROTENUTO

Pietro CIRILLO

Paola CONSOLETTI

Franca CORVO

Antonio COSTA

Francesco CRISPINO

Vincenzo DE ROSA

Mario DE SIMONE

Rosa DI MAIO

Gelsomina DI MEGLIO

Gennaro GAGLIONE

Alfonso IAVARONE

Luciano LAUDA

Paola LERRO

Luigi MUSELLA

Lorenzo PALLADINO

Francesco PANETTA

Dario PETRONE

Antonio PISANI

Annalisa PISANO BAFANO

Gerardo RUSSO

Tommaso SCHIANO

Mauro SCHIATTARELLA

Vincenzo SIMONETTI

Simona TANCREDI

Azzurri Noi Sud

Francesco AISLER

Donato AMENDOLA

Luigi ANDREOZZI

Ciro BUONAURIO

Christian CAPALDO

Chiara CIPOLLETTA

Francesco D’ANIELLO

Francesco DEL MONACO

Luisa DI DONATO

Fabiana DUMONT

Agostino GENOVESE

Chiara GERMOGLIO

Fabio GUARINO

Maria IANNONE

Pasquale LA PORTA

Salvatore IPPOLITO

Anna Maria MARRAZZO

Leonardo MAURIELLO

Stefania MILONE

Salvatore MASECCHIA

Salvatore NICOLETTI

Cosimo PELLEGRINO

Cristian QUARTO

Anna RICCIO

Rosaria FAETA

Amalia RUGGIERO

Ferdinando SIMEOLI

Anna TOTARO

Lucia Rosa VARRIALE

Moderati

Giuseppe ARLOTTA

Roberto BARTOLETTI

Giuseppe D’AMICO

Francesco FALCONE

Sossio GIORDANO

Vincenzo GRANATA

Fabrizio GRECO

Rita FRONCILLO (detta Rita)

Martina MANNELLI

Marzia MASERA

Gennaro MONFRECOLA

Regina NACCARATO

Salvatore NEBBIA

Salvatore PACE

Vincenzo Valerio RISI

Annalisa RUSSO

Antonietta SCARPATI (detta Tonia)

Nunzia SEMPLICE

Dalila STRAZZULLO

Elena STENDARDO

Giuliana TERRAZZANO

Paolo VARRIALE

Partito Democratico

Giorgio ARIOSTO

Sonia AGOZZINO

Sonia ALBINO

Maria Angela ALFANO

Fortuna AURIEMMA

Rita AMENDOLA

Martina BENINCASA

Gaetano CALIFANO

Mirko CAPUANO

Fabrizio CAPO

Carmela CAVALIERE

Emilia CRISPI

Sonia DE CRESCENZO

Nunzia D’AMBROSIO

Rita DE FELICE

Antonio DE ROSA

Salvatore DI GIACOMO

Luigi DI LORENZO

Giuseppe ESPOSITO (detto Pino)

Pino Angela FIORE

Diego GALLIANO

Alessia MARTELLI

Gaetano NEGRI

Elisabetta PARZIALE

Salvatore PASSARO

Gianluca PELLICCIA

Antonio PEPE

Roberto SCHIANO

Mario VENTURA