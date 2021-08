Elezioni amministrative Napoli 2021, Conte non si candiderà: “Notizia priva di fondamento” Lo staff di Giuseppe Conte smentisce la notizia secondo la quale l’ex presidente del consiglio e neo presidente del Movimento Cinque Stelle intenderebbe candidarsi alle imminenti elezioni amministrative di Napoli previste per il 3 e 4 ottobre. “Notizia assoluta priva di qualunque fondamento”, spiega in un nota.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giuseppe Conte non si candiderà alle elezioni amministrative di Napoli: lo ha spiegato lo staff dell'ex presidente del consiglio, smentendo le voci che negli ultimi giorni volevano il neo presidente del Movimento Cinque Stelle come prossimo alla candidatura per Palazzo San Giacomo. Notizia definita "priva di alcun fondamento", ha spiegato lo staff di Giuseppe Conte, che nel capoluogo partenopeo era già venuto nelle scorse settimane a portare il proprio sostegno al candidato unico di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, ovvero Gaetano Manfredi, già ministro dell'Università proprio nel Governo Conte I.

"La notizia secondo cui Giuseppe Conte avrebbe intenzione di candidarsi personalmente nella lista del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Napoli è totalmente priva di fondamento", ha spiegato lo staff del neo presidente pentastellato in una note, ribadendo che "Conte si è speso in prima persona per l'eccellente candidatura di Gaetano Manfredi e continuerà a spendersi perché il patto per Napoli diventi lo strumento concreto di rilancio della città, ma non può garantire una presenza nel prossimo consiglio comunale visti gli assorbenti impegni per realizzare il rinnovamento, sul piano nazionale, del Movimento 5 Stelle". Elezioni che si terranno il prossimo 3 e 4 ottobre, con eventuali ballottaggi due settimane dopo (17-18 ottobre) e che al momento vedono uno scenario di incertezza, seppur con Manfredi più avanti rispetto agli altri con il 45% circa dei consensi stando agli ultimi sondaggi, ma con una "forbice" di vantaggio di quasi 15 punti sul secondo più votato, Catello Maresca, candidato unico per il centrodestra.