Elezioni Amministrative 2021 Napoli: si vota 3 e 4 ottobre. Il 17 e 18 ottobre l’eventuale ballottaggio Elezioni Comunali 2021, è arrivato il decreto: avranno luogo domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Il 17 e 18 ottobre l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci. Quest’anno in Campania si vota in ben 142 Comuni. Non solo nel capoluogo regionale, Napoli, dove si sceglierà il sindaco, ma anche in altri tra capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta e Salerno.

È finalmente arrivato l'atteso decreto del ministero dell'Interno che fissa a data delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le Elezioni 2021 avranno luogo domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Il 17 e 18 ottobre l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci.

Quest'anno in Campania si vota in ben 142 Comuni. Non solo nel capoluogo regionale, Napoli, dove si sceglierà il sindaco, ma anche in altri tra capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta e Salerno. Tra gli altri grossi centri in cui si vota c'è Afragola, Arzano, Battipaglia, Brusciano, Eboli, Frattaminore, Gragnano, Melito di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Vico Equense, Villaricca, Volla.

Abbiamo dunque al voto ben 17 comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15mila abitanti in cui dunque è in vigore il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (liste con candidati sindaco e poi, se nessuno raggiunge il 50+1 si va al ballottaggio fra i primi due).

Per quel che riguarda Napoli i principali schieramenti hanno già definito i loro candidati: Gaetano Manfredi per l'area progressista guidata da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Liberi e Uguali, insieme a un cospicuo numero di liste civiche (oltre una decina); Catello Maresca nel centrodestra: Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e liste civiche; l'ex sindaco Antonio Bassolino con le proprie liste civiche nel campo progressista dalla sinistra fino ad ‘Azione' di Carlo Calenda; Alessandra Clemente, area sinistra che fa riferimento al sindaco uscente Luigi De Magistris.