Elezioni Amministrative Campania, M5S: “Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall’alto”

Il coordinamento regionale del Movimento 5 Stelle in Campania, guidato da Salvatore Micillo, interviene sul percorso politico in vista delle prossime scadenze amministrative sul territorio.

Nei giorni scorsi – spiega – «si è svolto un incontro con il segretario regionale del Partito Democratico Piero De Luca, durante il quale, viene spiegato, sono state illustrate in modo chiaro e trasparente la visione politica e le posizioni del Movimento rispetto al percorso da costruire sui territori».

Successivamente, si è tenuto un tavolo provinciale a Caserta dedicato alle amministrative in Terra di Lavoro. Al confronto ha preso parte anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Buompane.

In entrambe le occasioni, riferisce il coordinamento regionale, «è stata ribadita la richiesta di piena chiarezza su candidature e programmi, escludendo “fughe in avanti” e scelte calate dall’alto L'indicazione è quella di costruire percorsi condivisi e decisioni partecipate, nel rispetto delle comunità locali e delle forze politiche e civiche coinvolte». Il riferimento è anche ai casi di Salerno e Portici, dove Cinque Stelle e Dem sono agli antipodi e il campo largo è diviso.

«Il Movimento 5 Stelle – si legge nella nota – si dichiara disponibile a un lavoro di ampia condivisione con l’obiettivo di costruire un campo definito solido e credibile, fondato su contenuti, visione e metodo. Un'impostazione che, viene sottolineato, richiama il modello delle regionali con Roberto Fico e l'esperienza amministrativa di Napoli, dove l'unità del campo progressista si è basata su un programma condiviso e su una leadership individuata in modo partecipato».