Elezioni 2022, in Campania consiglio regionale aperto pure ad agosto: ferie cancellate ai dipendenti La proposta di delibera arriva domani all’ufficio di presidenza. Muscarà: “Le ferie dei lavoratori sono sacre. Molte famiglie hanno già prenotato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sono le elezioni politiche il 25 settembre prossimo e in Campania il consiglio regionale resta aperto anche nelle settimane a cavallo di Ferragosto, a differenza degli altri anni. Cancellate le ferie dei dipendenti: 6 giorni di congedo obbligatorio, tra il 12 e il 22 agosto, che negli anni scorsi erano diventati ormai un dato acquisito. I consiglieri regionali saranno impegnati tra campagna elettorale e incontri di partito, chiamati in alcuni casi anche all'autentica delle firme per la presentazione delle liste. Così all'ordine del giorno dell'ufficio di presidenza, convocato per domani, martedì 9 agosto 2022, alle ore 11,00, è spuntata una proposta di delibera dal titolo: “Revoca deliberazione n. 94 del 31 maggio 2022 – Chiusura estiva degli uffici del Consiglio regionale della Campania”. Ma non mancano le critiche: per la consigliera regionale Marì Muscarà, “le ferie di tutti i lavoratori sono sacre. Spero in un ripensamento”.

La decisione dopo la crisi del Governo Draghi

Solo due mesi fa, infatti, con la crisi del Governo Draghi ancora lontana, l'ufficio di presidenza aveva confermato anche per quest'anno la chiusura estiva degli uffici del consiglio regionale della Campania dal 12 al 22 agosto, a cavallo, quindi, della settimana di Ferragosto, con congedo obbligatorio di tutti i dipendenti delle strutture amministrative del consiglio regionale. Una scelta già avvenuta anche l'anno scorso ed in quelli precedenti. La decisione era stata motivata con esigenze di risparmio: “in base ai principi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'organizzazione degli uffici”, nonché "in concomitanza con la sospensione dell'attività legislativa consiliare durante il mese di agosto". Ma anche per “il risparmio energetico”.

A distanza di 60 giorni, però, la situazione sembra essere completamente cambiata. I cittadini italiani il 25 settembre prossimo saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche. Partiti e movimenti sono in fibrillazione anche in Campania. E anche i consiglieri regionali saranno in prima linea nella campagna elettorale. Ancora da chiarire, se dovesse essere approvata la proposta di delibera, quali saranno le modalità per mantenere gli uffici aperti, considerando che molti dipendenti hanno già prenotato le ferie basandosi sulla delibera di fine maggio. Non è escluso, ad esempio, che i lavoratori possano essere chiamati ad assicurare la presenza su base volontaria. Mentre i giorni persi potrebbero magari essere recuperati più avanti.

Muscarà: "Le ferie dei lavoratori sono sacre"

Ma non mancano le polemiche. “Spero che l'ufficio di presidenza possa avere un ripensamento – commenta la consigliera regionale Marì Muscarà – Questa scelta, qualcuno vocifera, dovrebbe essere giustificata dalla necessità degli incontri elettorali. Spero che gli incontri si facciano nelle sedi dei partiti e non nel palazzo del consiglio che è palazzo delle istituzioni e del popolo e non dei partiti. Posso solo dire che da che mi ricordi non era mai successo. Le ferie dei lavoratori del consiglio (penso a chi ha prenotato le ferie con la famiglia), almeno 15 giorni, dovrebbero essere sacre come per tutti i lavoratori”.