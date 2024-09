video suggerito

Egitto, si ribalta un bus turistico: anche tre salernitani tra gli italiani rimasti feriti Una famiglia di tre persone tra i feriti nel ribaltamento di un bus turistico in Egitto: le loro condizioni sarebbero buone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ci sono almeno tre campani coinvolti nell'incidente di un bus turistico avvenuto in Egitto tra Suez e Il Cairo: si tratterebbe di una famiglia originaria di Albanella, in provincia di Salerno, composta da padre, madre e figlio. Le loro condizioni, tuttavia, non sarebbero gravi: l'impatto è avvenuto nella giornata di sabato, per cause ancora da accertare. Secondo i media egiziani, il bus trasportava 46 persone di cui 43 turisti e 3 lavoratori: si tratterebbe di 21 cittadini russi, 11 turchi, 9 italiani, 3 egiziani e 2 britannici. Tra gli italiani, due avrebbero riportato ferite più gravi degli altri, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il mezzo stava rientrando dopo una gita di un giorno al Cairo, e stava riportando i turisti, alloggiati a Sharm el-Sheikh, nei propri alberghi nel Sinai del Sud.

La situazione è costantemente monitorata dalla Farnesina, ma al momento non sembrerebbe che per i tre cilentani le condizioni siano gravi. Non è stata confermata, invece, la presenza a bordo di altri due turisti cilentani che sarebbero in vacanza con i tre rimasti feriti. Nelle prossime ore non sono esclusi eventuali aggiornamenti sulle condizioni degli italiani da parte del Ministero degli Esteri. Nel frattempo, sui social, in tanti hanno espresso un pensiero di supporto ai feriti: nei gruppi di Albanella, la notizia è rimbalzata in poche ore, e in tanti hanno voluto esprimere vicinanza ai tre feriti, che sono in vacanza in Egitto in questi giorni. Nel paese nordafricano, in questo periodo a ridosso del passaggio tra estate e autunno, il numero di turisti italiani è in continuo aumento.