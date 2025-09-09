Edificio pericolante vicino ai binari, interrotta la circolazione dei treni sulla Napoli-Salerno

Disagi per chi viaggia in treno tra Napoli e Salerno: sulla linea convenzionale – quindi non quella dell'Alta Velocità – la circolazione ferroviaria è interrotta nel tratto compreso tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Centrale, nella provincia partenopea. A comunicarlo, intorno alle 16.30 di oggi, martedì 9 settembre, è stata Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha reso nota anche la motivazione che ha portato all'interruzione della circolazione ferroviaria: un edificio pericolante che sorge in prossimità dei binari. Lo stop ai treni, dunque, si è reso necessario per consentire ai vigili del fuoco di effettuare le verifiche tecniche del caso e garantire la sicurezza. Pertanto, per ovviare all'inconveniente, RFI ha attivato un servizio di autobus sostitutivi nel tratto interessato dall'interruzione.

I treni cancellati

Allo stato attuale, i treni in partenza dalla stazione di Torre Annunziata Centrale che risultano cancellati, sono i seguenti:

Trenitalia per Castellammare di Stabia delle 19.49

Trenitalia per Napoli-Campi Flegrei delle 20.08

Al momento, RFI non ha ancora comunicato i tempi di ripristino del servizio; i disagi, dunque, potrebbero prolungarsi ancora per qualche tempo.