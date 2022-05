Altarini della camorra a Napoli, abbattuta edicola della Madonna dell’Arco di 80 anni fa L’edicola votiva abusiva era in via Sant’Antonio Abate. Era stata sequestrata dalla Procura della Repubblica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Abbattuta un'edicola della Madonna dell'Arco di 80 anni fa in via Sant'Antonio Abate a Napoli, nella zona dell'Arenaccia. L'altarino abusivo, realizzato su una facciata di un palazzo, era stato sequestrato dalla Procura della Repubblica di Napoli, in quanto considerato della camorra. La demolizione rientra nella rimozione dei manufatti di devozione abusivi a Napoli riconducibili alla criminalità organizzata. A differenza degli altra altarini già abbattuti dalle forze dell'ordine e dal Comune di Napoli – tramite la NapoliServizi – che erano dedicati a boss o personaggi della criminalità deceduti, in questo caso si è trattato di una vecchia cappella votiva, come se ne trovano tante nei quartieri della città, ma che secondo la Procura ad un certo punta sarebbe stata presa in cura dai clan, trasformandosi in un elemento di devozione non a Dio, ma alla camorra.

Il 21 aprile scorso era stato rimosso l'altarino abusivo della camorra che ha sfregiato i "Ponti Rossi", l'antico acquedotto di epoca romana che si trova all'Arenaccia, nella Terza Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. L'edicola votiva era stata sequestrata su ordine della Procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito dell'operazione coordinata assieme alla Prefettura e alla Questura di Napoli. Sono 11 gli altarini abusivi della camorra che sarebbero riconducibili, secondo la Prefettura, all'Alleanza di Secondigliano. Le operazioni di demolizione sono già partite negli scorsi giorni. Di questi 11, uno degli altarini era stato posto, illegalmente, sui cosiddetti Ponti Rossi, l'antico acquedotto romano di Napoli visibile ancora oggi in pieno centro storico. L'edicola votiva era stata posta su una facciata del ponte, in via Nicola Nicolini.