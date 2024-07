Ecco come i carabinieri fanno “brillare” un ordigno: il video dell’esplosione della bomba I carabinieri hanno diffuso un video in cui mostrano come gli artificieri abbiano fatto “brillare” un ordigno rinvenuto a Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È scenografico e spettacolare, nonché privo di qualsiasi pericolo, il video diffuso dai carabinieri che mostra come viene fatto "brillare" un ordigno. Siamo a Santa Maria la Carità, cittadina nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma della compagnia di Castellammare di Stabia intervengono in via Calvanese, dove un cittadino ha segnalato la presenza di un ordigno esplosivo improvvisato. Così, sul posto arrivano anche gli artificieri dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che, alla presenza anche dei vigili del fuoco, hanno fatto esplodere l'ordigno in un'area sicura.

L'ordigno fatto "brillare" a Santa Maria la Carità

Come detto, i militari dell'Arma hanno diffuso il video in cui mostrano come sia stato fatto "brillare" l'ordigno esplosivo rinvenuto a Santa Maria la Carità; la bomba è stata portata in un luogo isolato per garantire la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza e dei carabinieri stessi. Le immagini mostrano i momenti precedenti all'esplosione, in cui si sente la voce di un militare che illustra l'operazione. Pochi secondi e si assiste alla deflagrazione vera e propria: un bagliore intenso illumina la scena, quasi fosse una sorta di fuoco pirotecnico, con residui di esplosione che si spingono anche molto vicini alla gazzella dei militari. Il bagliore lascia poi spazio a una nuvola di fumo bianco, che si dissolve rapidamente.