Bomba carta esplode all’esterno di un’attività, in frantumi anche il parabrezza di un’auto che passava di lì L’esplosione, nella notte, all’esterno di un’agenzia di pratiche auto a Santa Maria la Carità, nel Napoletano; danneggiate l’attività commerciale e un’auto in transito. Indagini dei carabinieri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Notte di paura a Santa Maria la Carità, piccola cittadina in provincia di Napoli: una bomba carta è esplosa all'esterno di un'agenzia di pratiche auto in via Scafati. La deflagrazione della bomba carta ha danneggiato le serrande, l'ingresso e la tettoia dell'attività commerciale; l'esplosione, inoltre, ha anche danneggiato il parabrezza di un'automobile che in quel momento transitava di lì, guidata da un giovane di 20 anni, che per fortuna non è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno avviato le opportune indagini per ricostruire l'esatta dinamica nonché la matrice dell'attentato dinamitardo.

L'esplosione delle bombe carta è, purtroppo, una modalità di minaccia consolidata, utilizzata dalla criminalità organizzata per minacciare l'esercente. Soltanto un mese fa, non molto lontano, a Torre Annunziata, una bomba carta è esplosa all'esterno di un centro scommesse in via Vittorio Veneto. La deflagrazione dell'ordigno ha provocato danni all'attività commerciale, nonché a tre automobili in sosta nelle vicinanze dell'esercizio.