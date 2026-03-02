È morto Vincenzo Canzanella, re dei costumi teatrali a Napoli

L’annuncio del figlio Davide. Aveva 88 anni: maestro artigiano e costumista napoletano, Vincenzo Canzanella era conosciuto in tutto il mondo dello spettcolo.

Morto a 88 anni Vincenzo Canzanella, storico maestro artigiano e costumista napoletano. La notizia è stata diffusa dal figlio Davide attraverso le proprie pagine social. "Diamo inizio a quest'altra avventura: "C'era una volta… Scugnizzi", regia di Claudio Mattone". Questo l'ultimo post della Canzanella Costumi, che da due anni era passata sotto la guida del figlio Davide, appena poche settimane fa: la nuova avventura cinematografica della sartoria da sempre punto di riferimento nel mondo dello spettacolo napoletano e non solo.

La CTN 75 (Costumi Teatrali Napoli) ha fatto del resto la storia cine-teatrale del capoluogo partenopeo: nella sartoria, oltre 15mila capi di scena originali che rappresentano la storia della commedia napoletana, del teatro e del cinema d'eccellenza: Eduardo De Filippo, Nino Taranto, Luisa Conte, Pupella Maggio, Vittorio De Sica. Ma anche un abito della Divina, Maria Callas, panni di scena indossati da Marcello Mastroianni, da Ingrid Bergman nei film di Roberto Rossellini. Migliaia di storie che si intrecciano l'una con l'altra: un museo, anche senza bisogno di chiamarlo così, che in era Covid rischiò anche la chiusura.