È morto Mimmo Jodice, tra i più grandi fotografi del secondo Novecento. Aveva 91 anni

È morto il fotografo napoletano Mimmo Jodice; tra i più grandi del secondo ‘900, aveva 91 anni. La camera ardente il 30 ottobre al Maschio Angioino.

Mimmo Jodice (foto Museo Madre)

È morto all'età di 91 anni Mimmo Jodice, ritenuto tra i più grandi fotografi italiani nel secondo Novecento. Nato nel Rione Sanità, nel cuore di Napoli (i documenti riportano la data del 29 marzo 1934, in realtà era nato il 24 ma era stato registrato successivamente, come spesso accadeva in quegli anni), si era avvicinato alla fotografia negli anni '50. Nel decennio successivo, le prime esposizioni con Lucio Amelio e collaborazioni con nomi di primissimo piano del panorama artistico: Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri. Per oltre venti anni, dal 1970 al 1994, è stato docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Napoli.

Diversi i premi e i riconoscimenti che ha guadagnato con le sue mostre personali, tenutesi in tutto il mondo: dal Philadelphia Museum of Art nel 1995 alla Maison Européenne de la Photographie nel 1998.

Nel 2002 è stato insignito del Premio Flauto d'Argento; nel 2003 è stato il primo fotografo a ricevere il premio "Antonio Feltrinelli" dell'Accademia nazionale dei Lincei. Nel 2006, il riconoscimento della Federico II di Napoli: laurea Honoris Causa in Architettura. Nel 2011 il ministero della Cultura francese lo ha nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Nel 2016 il museo d'arte contemporeanea di Napoli (MADRE) gli ha dedicato una mostra retrospettiva incentrata sul suo lavoro nella fotografia contemporanea.

Il sindaco Gaetano Manfredi e tutta l'amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Jodice; per volontà del sindaco e della famiglia del fotografo, la camera ardente sarà allestita giovedì 30 ottobre, dalle 12 alle 16.30 presso il Maschio Angioino, luogo che ha ospitato la sua ultima grande mostra “Napoli Metafisica". "Un gesto – si legge in una nota del Comune di Napoli – che intende rendere omaggio alla sua figura in uno spazio che ha saputo accogliere e valorizzare la sua visione della città".