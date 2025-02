video suggerito

È morto Mastroberardino, il re del vino della Campania Addio al patriarca del vino della Campania: il suo lavoro fondamentale per far conoscere le bottiglie nostrane nel mondo.

A cura di Redazione Napoli

Walter Mastroberardino

È morto Walter Mastroberardino, fondatore della cantina Terredora Di Paolo. Aveva 92 anni e si è spento serenamente a Montefusco, borgo della Surte, a cavallo tra Avellino e Benevento. «Chi lo ha conosciuto ragazzino lo ricordava spesso sui camion di famiglia assieme agli autisti, impegnato nelle consegne delle casse di vino, con i libri di scuola appresso, perché non bisognava rimanere indietro con gli studi», si legge in una nota diffusa dalla famiglia. "Don Walter", classe 1933, figlio del patriarca Michele Mastroberardino, la cui famiglia è oggi punto di riferimento della vitienologia italiana, già negli anni Cinquanta, avendo compreso quanto fosse importante "conquistare" col vino campano le grandi città del centro-nord Italia, intraprese una intensa attività per collocare il suo prodotto nelle più importanti fiere italiane ed estere e nei ristoranti e nelle enoteche migliori del Paese.

«Di quel periodo – si legge nella nota di commiato che ripercorre le tappe salienti della sua lunga esistenza – sono anche le poi frequentazioni milanesi al ristorante "Savini" di Angelo Pozzi. Proprio a quei tavoli, nacque l’Idea che portò alla fondazione dell'Associazione Italiana Sommelier e di cui divenne più tardi socio onorario. Gli anni Settanta sono gli anni degli investimenti in vigna, decisione questa presa assieme ai suoi fratelli Antonio ed Angelo».

I risultati sono arrivati: Terredora Di Paolo, è oggi presente sui mercati di oltre trenta Paesi nel mondo. L'imprenditore scomparso è considerato, insieme ai fratelli Antonio e Angelo, colui che ha impedito la scomparsa di vitigni autoctoni come il Fiano ed il Greco di Tufo ma soprattutto ha fatto conoscere al mondo intero il Taurasi Docg, vino rosso ottenuto da uve del vitigno Aglianico Irpino, la cui produzione è consentita nella sola provincia di Avellino.

A settembre dello scorso anno, ospite di un agriturismo della Valle d'Ofanto, "don Walter" veniva accolto così:

È un onore annunciare che abbiamo avuto il piacere di ospitare a tavola don Walter Mastroberardino, esponente di spicco della famiglia che ha reso celebre il Taurasi di Irpinia. Nonostante i suoi anni, don Walter continua a mostrare un'incredibile vitalità, facendo il giro tra i clienti e condividendo storie e passione per il vino. Un vero esempio di dedizione e amore per la tradizione.

Nel sito ufficiale dell’azienda, Daniela, presidente nazionale delle Donne del Vino, e Paolo lo ricordano: «Ciao Walter e grazie per averci insegnato con i fatti che l’eredità vera, quella da tramandare alle nuove generazioni». I funerali si svolgeranno domani a Montefusco alle 15:30 chiesa di San Giovanni al Vaglio.