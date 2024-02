È morto il cane Biondo, mascotte del Tempio di Serapide a Pozzuoli: aveva 20 anni “Biondo l’Anarchico”, come era soprannominato, era stato adottato da molti cittadini puteolani, che gli garantivano cure e amore. Nonostante vivesse libero, era stato anche dotato di microchip. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono in tanti oggi, a Pozzuoli, città dei Campi Flegrei nella provincia di Napoli, a essere in lutto per la morte di "Biondo l'Anarchico", come tutti lo conoscevano: si tratta dell'anziano cane diventato mascotte del Macellum, il Tempio di Serapide, l'antico mercato romano le cui vestigia è ancora possibile ammirare. Come si legge sulla pagina Facebook a lui dedicata, Biondo è morto oggi: aveva circa 20 anni. "Con un salto nel vento ci lascia il nostro amato Biondo. Noi tutti non avremmo mai voluto dare questa notizia ma quel giorno è arrivato ed è oggi. Ciao Biondo l’Anarchico" si legge a corredo di una foto del cane.

Centinaia i commenti che è possibile leggere sotto al post, di utenti e cittadini addolorati per la morte di Biondo. "Grande amore e libertà hai donato a tutti noi. Difficile abituarsi alla tua assenza" scrive un cittadino. "Ha vissuto libero fino alla fine, è stato amato e coccolato da persone fantastiche. Ciao Biondo, buon ponte" scrive un'altra utente.

La storia del cane "Biondo l'Anarchico"

Nella pagina Facebook dedicata a Biondo è possibile consultare anche una piccola biografia del cane. Come si legge, "Biondo l'Anarchico" è nato come detto circa 20 anni fa, proprio al Tempio di Serapide, che era dunque la sua casa a tutti gli effetti; lì, infatti, il cane aveva anche una comoda cuccia. Nonostante vivesse libero – da qui il soprannome "anarchico" – Biondo era stato sverminato e dotato di microchip.