È morto Gianandrea Ferrajoli. L’imprenditore salernitano, ceo di Mecar, aveva 41 anni È morto a 41 anni, per una malattia, l’imprenditore salernitano Gianandrea Ferrajoli. Da 11 anni guidava l’azienda di famiglia, la Mecar, leader nella distribuzione di veicoli commerciali e industriali. Il decesso questa mattina, 10 settembre, in un ospedale romano dove era ricoverato. Il presidente di Confindustria Salerno: “Perdiamo una grande intelligenza”.

A cura di Nico Falco

È morto in ospedale a Roma Gianandrea Ferrajoli, ceo di Mecar, prima azienda campana a distribuire veicoli commerciali e industriali e leader in Europa. L'imprenditore salernitano si è spento per una malattia che l'ha portato via in poche settimane; il decesso questa mattina, 10 settembre. Quarantuno anni, salernitano, oltre ad essere a capo dell'azienda di famiglia (guidata prima dal nonno, il fondatore, e poi dal padre) Ferrajoli era presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy.

Laureato alla Regent’s European Business School di Londra, il giovane imprenditore si era specializzato all’Harvard Business School di Cambridge, Massachusetts ed ha lavorato a Wall Street e Londra per la banca francese Société Générale fino ai 30 anni, quando è subentrato al padre alla guida dell'azienda di famiglia. La notizia del decesso ha scosso gli ambienti dell'imprenditoria campana e del Salernitano, dove Ferrajoli era molto conosciuto per le sue capacità oltre che per l'azienda che rappresentava. Il presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, lo ricorda con una nota di cordoglio: