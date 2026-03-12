È morto Franco D’Amato, il 55enne rimasto ustionato 10 giorni fa nell’esplosione della sua casa a Forino

L’uomo era rimasto gravemente ferito lo scorso 2 marzo nell’esplosione del suo appartamento: aveva riportato ustioni sul 90% del corpo ed era stato trasferito al Cardarelli di Napoli.

Franco D’Amato

Lutto a Forino, nella provincia di Avellino, per la morte di Franco D'Amato, 55 anni: l'uomo è morto nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, dopo 10 giorni di agonia, all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato per le ferite riportate nell'esplosione del suo appartamento. Di professione meccanico, D'Amato era molto conosciuto a Forino, dove tutti lo chiamavano "Frank" e dove, oggi, in molti piangono la sua prematura scomparsa.

Proprio per manifestare il dolore della comunità, il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, sui social ha dedicato un lungo e sentito messaggio alla memoria di Franco D'Amato. "È un giorno tristissimo per la nostra Forino. Stamattina ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: Frank ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La nostra comunità è colpita da un dolore immenso. La notizia della sua scomparsa ci lascia sgomenti e profondamente addolorati" ha scritto il primo cittadino.

"Frank era un uomo, un lavoratore, un nostro concittadino che faceva parte della quotidianità di Forino. È stato strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici da una tragedia indescrivibile e crudele. Di fronte a una perdita così grande, le parole sembrano non bastare. La comunità di Forino si stringe con sincera commozione attorno alla sua famiglia, condividendo il peso di questo lutto con profonda vicinanza e affetto. Che il ricordo di Frank resti vivo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, e che la solidarietà di tutti noi possa rappresentare un piccolo conforto in questo momento di immenso dolore" ha concluso il sindaco Olivieri.

L'esplosione in seguito a una fuga di gas

L'incidente si è verificato lo scorso 2 marzo. Franco D'Amato si trovava nel suo appartamento in vicolo Caserma a Forino quando, probabilmente a causa di una fuga di gas, il 55enne è stato investito da una violenta esplosione. Soccorso dai sanitari del 118, D'Amato è stato trasportato in un primo momento all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ma, viste le ustioni sul 90% del corpo, è stato trasferito con un'eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove oggi, dopo 10 giorni, è sopraggiunto il decesso.