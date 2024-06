video suggerito

È morto Attilio Bonadies, attore, regista e professore: lutto a Salerno Docente di lettere, fondatore del Teatrogruppo di Salerno, Attilio Bonadies lascia un grande vuoto nel mondo culturale della città campana.

A cura di Valerio Papadia

Attilio Bonadies

Il mondo culturale di Salerno è in lutto per la morte di Attilio Bonadies, attore, regista e insegante. Grande protagonista della vita culturale di Salerno dagli anni Settanta ad oggi, Attilio Bonadies è stato docente di Lettere, ma anche interprete e fautore di iniziative culturali nella città campana: molte le letture di poesie, dedicate soprattutto ad Alfonso Gatto. Bonadies, inoltre, è stato il fondatore e protagonista del Teatrogruppo di Salerno.

Tanti i ricordi, commossi e commoventi, di coloro che hanno conosciuto Attilio Bonadies e che hanno affidato ai social un ultimo saluto all'artista e docente. "Se ne sta andando una generazione di salernitani che negli anni ‘70 ha rappresentato la “meglio gioventù”. In prima linea nell’impegno per la comunità, sempre pronta a rivendicare in piazza i diritti propri e degli altri. E poi testimone e protagonista di una stagione culturale senza eguali. Il dolore è troppo grande, ancora di più il rimpianto" ha scritto, ad esempio, il giornalista Gabriele Bojano.