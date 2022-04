È morta Francesca Menna, ex assessore al Comune di Napoli È morta oggi a Napoli Francesca Menna, ex consigliere ed ex assessore al Comune di Napoli nella giunta De Magistris (Pari Opportunità e Salute). Aveva 62 anni.

A cura di Nico Falco

È morta oggi, 16 aprile, a Napoli, Francesca Menna, ex consigliere e assessore comunale; aveva 62 anni, era malata da tempo. Docente di Igiene e Sanità pubblica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II, storica militante del Movimento 5 Stelle, era stata eletta al Consiglio Comunale di Napoli nel 2016, carica da cui si era dimessa due anni dopo, nel 2018. Nel novembre 2019 l'allora sindaco Luigi De Magistris l'aveva scelta per ricoprire l'incarico di assessore alle Pari Opportunità, libertà civili e salute. Si era ricandidata alle scorse elezioni col Movimento 5 Stelle, ma non era stata rieletta.

L'annuncio del decesso è stato dato dall'ex sindaco De Magistris. "È stata con me assessora al Comune di Napoli – ha scritto – e la voglio ricordare con il suo sorriso, per la sua umanità, la sua caparbietà di femminista illuminata, per la sua competenza e la sua professionalità, nonché la tenacia con cui combatteva per la libertà ed i diritti civili. Un male terribile l'ha portata via nei giorni della resurrezione. Un abbraccio con il cuore alla famiglia che amava profondamente. Ciao, Francesca".

Parole di cordoglio sono arrivate anche dall'attuale sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che insieme all'amministrazione ha espresso, come si legge in una nota del Comune di Napoli, "sentito cordoglio per la scomparsa di Francesca Menna, docente universitaria e già assessore comunale alla Salute e Pari Opportunità".