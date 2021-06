in foto: Adil Belakhdim

È originario di Dragoni, nella provincia di Caserta, Alessio Spaziano, il camionista di 26 anni che ieri, venerdì 18 giugno, alla guida del suo mezzo ha investito e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim, 37 anni, durante uno sciopero all'esterno del magazzino della catena di supermercati Lidl a Biandrate, nella provincia di Novara. Il 26enne, che vive a Caserta insieme alla compagna e alla loro bambina, ha passato la notte in carcere e, nelle prossime ore, sarà ascoltato dagli inquirenti, nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Come ha precisato la nota catena di supermercati, Spaziano non è un dipendente, ma un fornitore esterno.

L'omicidio del sindacalista Adil Belakhdim

La tragedia che ha portato alla morte di Adil Belakhdim, 37enne, sindacalista Si Cobas Lavoratori Autorganizzati, si è consumata nella mattinata del 18 giugno, come detto all'esterno del magazzino Lidl di Biandrate, dove si stava svolgendo una manifestazione sindacale dei lavoratori del supermercato. Spaziano, alla guida del suo camion, avrebbe avuto una discussione con i lavoratori che bloccavano l'uscita dei mezzi. Il 26enne ha così investito Adil e altri due lavoratori – rimasti feriti – ed è fuggito, salvo essere bloccato poco dopo dai carabinieri su un Autogrill dell'Autostrada A4.

Chi era presente alla manifestazione e ha assistito all'accaduto, parla di un investimento volontario. Si Cobas, in una nota, ha scritto: "Ucciso da un camion il nostro Coordinatore dei SiCobas Novara Adil durante lo sciopero nazionale in corso alla Lidl di Biandrate. A differenza di quanto sta girando sulla stampa, il camion ha forzato il presidio all'esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil".