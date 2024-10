Due turisti precipitati in Costiera Sorrentina, donna toscana si rompe un braccio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Due turisti precipitati e feriti tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Una toscana di 74 anni è caduta mentre era in escursione, rompendosi un braccio. Mentre un uomo di Barletta, in Puglia, è scivolato dal sentiero, tra la mattonella 6 e 7, precipitando giù per alcuni metri e riportando vari traumi. Entrambi gli escursionisti sono stati salvati con l'elicottero del soccorso alpino. Il doppio intervento è avvenuto ieri, sabato 26 ottobre 2024, e ha visto l'utilizzo dell'App GeoResq CNSAS , fondamentale per gli interventi in ambiente impervio.

Due incidenti in penisola sorrentina e costiera amalfitana

La centrale GeoResq di Cassano Irpino ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS per un incidente occorso ad una turista alla Baia di Ieranto a Massa Lubrense (Na). La donna, 74enne originaria della Toscana, è scivolata mentre era in escursione con un gruppo di persone e più esattamente mentre risaliva la scala dei minatori riportando un trauma all’arto superiore che non le permetteva di affrontare in sicurezza il ritorno a Nerano. Il capogruppo ha quindi inviato la richiesta di soccorso tramite l’app Georesq (realizzata dal CNSAS in collaborazione con il CAI e finanziata dal ministero del turismo) riuscendo facilmente ad essere geolocalizzato e ricontattato. Sul posto si è portata una squadra del CNSAS e l’elisoccorso 118 di Napoli. L’elisoccorritore CNSAS dopo essersi calato al verricello dall’elicottero ha raggiunto assieme al medico la donna. A quest’ultima le è stato immobilizzato l’arto superiore e recuperata al verricello a bordo dell’elicottero mediante triangolo di evacuazione. È stata poi trasportata all’ospedale del mare

Quasi in maniera contestuale siamo intervenuti sul sentiero degli Dei per un uomo precipitato. Questo, originario di Barletta è scivolato dal sentiero, tra la mattonella 6 e 7, precipitando giù per alcuni metri e riportando vari traumi. Sul posto si è portato l’elisoccorso 118 decollato da Salerno e la squadra di pronto impiego del CNSAS, su richiesta della centrale operativa 118. L’infortunato è stato stabilizzato dall’equipe sanitaria sbarcata al verricello dall’elicottero assieme all’elisoccorritore CNSAS, imbarellato e recuperato sempre tramite verricello a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.