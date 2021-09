Due treni della Circum vandalizzati, finestrini rotti e sedile gettato sui binari A darne comunicazione, sui social, il presidente di Eav Umberto De Gregorio: i raid vandalici si sono verificati intorno alle ore 13.30 di oggi, mercoledì 29 settembre, su due treni della linea Circumvesuviana. “Ecco, spesso, i motivi reali e assurdi di ritardi e soppressioni” ha spiegato De Gregorio.

A cura di Valerio Papadia

Due treni della linea Circumvesuviana vandalizzati oggi da una baby gang. Ne dà notizia Umberto De Gregorio, presidente di Eav, società del trasporto pubblico che gestisce il servizio, che sulla sua pagina Facebook ha scritto un post il cui incipit è il seguente: "Ecco, spesso, i motivi reali ed assurdi di ritardi o soppressioni!". I due raid vandalici si sono verificati intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 29 settembre. Il primo alla stazione di Ottaviano, nella provincia partenopea, dove il treno 6124 diretto a Napoli si ferma sui binari in quanto un gruppo di ragazzi ha mandato in frantumi alcuni vetri dei finestrini. Poco dopo, lo stesso gruppetto, sul treno 6125 diretto a Sarno, ha divelto uno dei sedili e lo ha gettato sui binari: il treno è riuscito a svolgere il suo regolare servizio.

I vigilanti della stazione, grazie al coordinamento degli uomini della Polizia di Stato e dei carabinieri preposti alla zona, si attivano immediatamente per rintracciare la baby gang. Dopo alcuni minuti di ricerche, gli agenti del commissariato San Giuseppe, giunti in stazione per i rilievi del caso, hanno individuato i ragazzi, che sono stati identificati.

Episodi del genere sulle linee ferroviarie di Napoli e provincia, purtroppo, non sono rari. Soltanto qualche giorno fa, sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli, un capotreno è stato aggredito da due giovani che volevano viaggiare senza biglietto: è accaduto alla stazione di Campi Flegrei, periferia occidentale di Napoli. L'uomo, un 60enne, ha allertato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e le indagini.