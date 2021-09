Senza biglietto, picchiano il capotreno e scappano: paura alla stazione della Linea 2 Il capotreno, un uomo di 60 anni, sarebbe stato preso a pugni in faccia da due ragazzi, che sono saliti su un convoglio alla stazione dei Campi Flegrei sprovvisti del titolo di viaggio. Il capotreno si è rivolto ai carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia e hanno avviato le indagini del caso.

A cura di Valerio Papadia

Un capotreno picchiato da due ragazzi che pretendevano di salire su un treno delle Linea 2 della metropolitana di Napoli senza biglietto: è accaduto nella serata di ieri, martedì 21 settembre, alla stazione di Campi Flegrei, a piazzale Tecchio, quartiere Fuorigrotta. Il capotreno, un 60enne partenopeo, si è rivolto al 112: sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Fuorigrotta, che hanno raccolto la testimonianza del 60enne e hanno avviato le indagini. Ai militari dell'Arma l'uomo ha raccontato di essere in servizio su un treno regionale lungo la tratta Pozzuoli-Napoli quando è stato aggredito con pugni al volto da due ragazzi che, alla sua richiesta, si sono rifiutati di mostrare i titoli di viaggio. Dopo l'aggressione, i due giovani sono fuggiti, mentre il capotreno non ha riportato per fortuna ferite tali da richiedere le cure mediche in ospedale.

Le aggressioni agli operatori ferroviari non sono purtroppo rare. Soltanto il mese scorso, in pieno agosto, una capotreno è stata aggredita a Pompei, nella provincia di Napoli, a bordo di un treno Campania Express, che collega il capoluogo con Ercolano, Sorrento e appunto Pompei. Anche in quella occasione, un uomo era salito a bordo senza biglietto: quando la capotreno, una giovane donna di 27 anni, gli ha chiesto di scendere, l'uomo l'ha ricoperta di insulti, spuntandole poi in volto. "Alla lavoratrice esprimo solidarietà come capotreno e come donna. Valuteremo ogni azione in sede civile e penale. In questo paese troppe persone sembra abbiano perso il senno e pensano, purtroppo spesso a ragione, di farla comunque franca" il commento di Umberto de Gregorio, presidente Eav, società che gestisce il servizio.