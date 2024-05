video suggerito

Due pitbull a guardia della piazza di spaccio: arrestato a Monterusciello con droga e armi

A cura di Nico Falco

I carabinieri stavano già tenendo d'occhio quella casa, l'andirivieni di persone faceva pensare che tra quelle mure potesse esserci una piazza di spaccio di droga, ma intervenire direttamente sarebbe stato rischioso per gli operatori e i presunti clienti: davanti al palazzo c'erano sempre due pitbull che non lasciavano entrare nessuno. E così i militari hanno dovuto attendere il momento giusto, trovando il modo per aggirare quei "custodi". Operazione svolta a Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli), che si è conclusa con l'arresto di un 39enne incensurato: in casa sua sono stati trovati armi e droga.

I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono entrati in azione nella serata di ieri, 27 maggio, quando si è presentata l'occasione giusta: hanno notato il 39enne in auto in via Monterusciello, lo hanno fermato per un controllo e, durante la perquisizione, sono state trovate tre dosi di cocaina già pronte per la vendita. Passo successivo, come da prassi, il controllo in casa. I militari sono quindi andati verso l'edificio popolare di via Pasolini dove i cani, legati, vedendo che era presente anche il padrone sono rimasti mansueti.

Nella casa sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento, oltre a 120 grammi di sostanza da taglio. Ma non solo: i militari hanno rinvenuto anche una pistola a tamburo 357 magnum con matricola abrasa e 80 proiettili di diverso calibro. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere mentre la pistola verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti balistici per verificare l'eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.