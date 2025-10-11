Due moto e un’auto si scontrano nel Salernitano: morti moglie e marito, grave un 50enne

Due moto e un’auto si sono scontrate nel pomeriggio dell’11 ottobre a Sanza (Salerno). Un 60enne e una 55enne, moglie e marito, che viaggiavano in sella a una delle due ruote sono deceduti in seguito allo schianto. Grave l’altro motociclista 50enne.

Immagine di repertorio

Un uomo di 60 anni e una donna di 55 anni sono deceduti nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, in seguito a un incidente stradale avvenuto tra i comuni di Sanza e Buonabitacolo, nel Vallo di Diano (in provincia di Salerno). La ricostruzione della dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia stradale. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due motociclette e un'auto. Il 60enne e la 25enne viaggiavano in sella a una delle due ruote e sono morti dopo essere stati scaraventati contro un muretto. Grave anche l'altro motociclista, ricoverato ora all'ospedale di Salerno in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio dell'11 ottobre lungo la strada statale 517 Variante Bussentina, all'altezza di un distributore di benzina. Con una dinamica ancora da ricostruire, due moto e un'auto, una Fiat Punto, si sono scontrati con violenza. In sella a una delle due motociclette viaggiavano un 60enne e una 55enne, marito e moglie residenti a Monte San Giacomo. I due, in seguito all'impatto, sono stati sbalzati finendo contro il muretto che costeggia la strada.

La donna è deceduta sul colpo, mentre l'uomo è morto mentre veniva trasportato in elisoccorso all'ospedale Ruggi di Salerno a causa delle gravi ferite riportate. L'altro motociclista coinvolto nell'incidente, un 50enne di Cava de' Tirreni, è stato trasportato con la massima urgenza in gravi condizioni in ospedale. Ora è ricoverato con prognosi riservata. Illeso, invece, l'uomo che si trovava al volante della Punto.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri del Radiomobile di Sapri, intervenuti insieme agli agenti della polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i soccorsi, i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell'area con la rimozione dei veicoli incidentati.